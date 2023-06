Siccità, la senatrice Petrucci (Fdi) incontra omologhi francesi a Palazzo Farnese

“Condiviso il nostro lavoro e i nostri progetti”

Roma: “Un incontro in Ambasciata di Francia per condividere con i colleghi del Senato di Parigi il grande lavoro fatto dal governo italiano per fronteggiare in maniera organica e sistematica il fenomeno della siccità e il tema del potenziamento delle infrastrutture idriche”. In rappresentanza della V Commissione, la senatrice Simona Petrucci (Fdi) ha partecipato a Palazzo Farnese a un incontro con i senatori francesi Évelyne Perrot ed Hervé Gillé e il Ministro Consigliere per gli Affari Economici presso l'Ambasciata di Francia in Italia Frédéric Kaplan.







“Anche Parigi – prosegue Petrucci – si trova a fare i conti con la questione delle risorse idriche e da qui è nata l’esigenza dei colleghi francesi di trarre ogni utile indicazione dal percorso e dal grande lavoro che il governo italiano ha già affrontato e concluso con l’approvazione del Decreto Siccità, diventato legge da pochi giorni. La norma italiana, per impostazione e lungimiranza, attira dunque l’attenzione anche di altri Paesi che sono chiamati a dare segnali concreti. Elementi come la cabina di regia per la crisi idrica, le semplificazioni procedurali per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture, il rafforzamento del dialogo a diversi livelli istituzionali, la sperimentazione in agricoltura delle tecniche di evoluzione assistita (TEA) per produzioni più resistenti a fenomeni climatici e ambientali estremi: questi e molti altri i temi condivisi con l’obiettivo di informare su un percorso che certamente piò essere replicato anche fuori dai nostri confini. Italia e Francia, per vicinanza, cultura e tessuto socio-economico, si trovano spesso a gestire situazioni simili e queste occasioni sono sempre più importanti per collaborare e confrontarsi con spirito propositivo”.