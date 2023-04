Siccità, F. ROSSI (FDI): “Approvato dal Consiglio dei ministri il Piano anti-crisi”

Roma: “Con decreto legge appena approvato il Governo Meloni, prevede l’istituzione della figura di un Commissario Straordinario Nazionale, così che possa prendere in mano e intervenire su tutte le urgenze che stanno mettendo in crisi tutto il comparto agricolo e non solo”. Così il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, On.le Fabrizio Rossi, all’indomani della decisione dell’esecutivo in materia di siccità nel nostro Paese.







“Contro la siccità, - commenta il Deputato e componente Commissione ambiente della Camera - sarà presto istituita una cabina di regia interministeriale, tra i ministeri con delega alle Infrastrutture, all’Ambiente, alla Protezione civile, al Pnrr, all’Agricoltura, agli Affari regionali e all’Economia, che coordini e prenda subito gli adeguati provvedimenti urgenti per arginare nell’immediato questo fenomeno che sta mettendo in ginocchio tutto il comparto agroalimentare, non solo italiano, ma anche toscano, Maremma compresa”.

“Quindi, priorità dovrà essere data alla ripulitura degli invasi per passare poi alla gestione ottimale delle acque reflue. Previste, inoltre, anche molte semplificazioni così da accelerare l’iter per spese e interventi. Previste anche multe salate in caso di utilizzo di acqua e risorse idriche in maniera illecita, con sanzioni che arrivano fino a 40-50 Mila euro”.

“Una vittoria per tutto il Paese, ma soprattutto per la Toscana, che aveva sofferto particolarmente il clima siccitoso dei mesi scorsi, mettendo in difficoltà intere aziende agro-alimentari, posti di lavoro, e quant’altro. Rivolgo in ultimo, anche un particolare ringraziamento agli amici e colleghi del Gruppo Fratelli d’Italia in Regione Toscana, che si erano spesi fin da subito nell’assise regionale per questa battaglia”, conclude il Deputato componente VIII^ commissione ambiente Camera dei Deputati e coordinatore regionale FDI-Toscana, On.le Fabrizio Rossi.