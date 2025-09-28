"Sì Viaggiare" alla Fortezza Vecchia di Livorno

La Fortezza Vecchia di Livorno ospiterà, lunedì 29 settembre ore 21:30 "Sì viaggiare, Battisti", la storia spettacolo rimandato a causa dell’allerta diramata dalla Protezione Civile lo scorso 9 settembre (i biglietti acquistati per quella data rimangono validi).

Livorno: Questa rappresentazione ripercorre la carriera artistica di un artista centrale della musica italiana e si propone di offrire al pubblico un'esperienza curata nei dettagli, esplorando non solo i successi musicali di Battisti, ma anche la sua essenza e il suo pensiero. Attraverso un racconto coinvolgente, lo spettacolo affronta tematiche profonde e universali care all'artista.

Gli organizzatori sottolineano che lo scopo di ogni produzione è quello di "trasmettere la memoria storica di un'epoca che le nuove generazioni potrebbero non conoscere. Per chi ha vissuto quegli anni, sarà l'occasione di rivivere le emozioni e i ricordi di quel periodo".

Sul palco della Fortezza Vecchia, una band di musicisti, guidata da una direzione musicale attenta, renderà omaggio al repertorio di Battisti. Grazie a proiezioni video originali e contenuti visivi di repertorio, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la vita e la carriera di Battisti, offrendo una narrazione da non perdere.

"Sì Viaggiare - Battisti, la storia" è un appuntamento per tutti gli appassionati di musica italiana, un'occasione per riscoprire le canzoni di Lucio Battisti, per approfondire la sua figura e la sua poetica.

INFO E BIGLIETTI: "Sì Viaggiare - Battisti, la storia" Fortezza Vecchia di Livorno lunedì 29 settembre ore 21:30

Prevendita Biglietti:https://www.ticketone.it/event/si-viaggiare-battisti-la-storia-fortezza-vecchia-di-livorno-20238585/