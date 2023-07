Cronaca Si tuffa in mare dallo scoglio, è grave 19 luglio 2023

Orbetello: I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 20.17 di ieri sera a Talamone, Cala delle Donne, per soccorrere un bagnante, un uomo di 24 anni, recuperato in mare dal personale di assistenza bagnanti dopo un tuffo. Il paziente è stato trasportato al Policlinico Le Scotte di Siena in codice rosso, le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto Automedica di Orbetello e Ambulanza della Misericordia di Albinia. E' stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Seguici





