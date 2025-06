Salotti della Salute. Terzo appuntamento dedicato ai tumori ginecologici

Giugno è il mese della prevenzione oncologica al femminile

Grosseto: Prosegue con crescente interesse e partecipazione il ciclo dei Salotti della Salute, il format di incontri ideato dalla LILT APS-ETS sede di Grosseto per avvicinare la cittadinanza ai temi della prevenzione oncologica. Il terzo appuntamento, in programma nel mese di giugno – dedicato alla sensibilizzazione sui tumori ginecologici – sarà interamente incentrato sul tema “Tumori ginecologici: dalla prevenzione alla cura”.

L’incontro si terrà martedì 18 giugno alle ore 17.30 presso la Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto.

L'iniziativa, che in pochi mesi ha saputo crescere e strutturarsi come punto di riferimento per l’educazione alla prevenzione nel nostro territorio, ha incontrato il sostegno concreto e la collaborazione entusiasta di numerosi enti e istituzioni: ASL Sud Est Toscana, Coeso – Società della Salute, AVIS Provinciale, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Grosseto, FAP ACLI, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Tema, oltre al patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto.

«Le adesioni rappresentano, per noi della LILT, un gesto, una scelta, un’alleanza silenziosa ma potente – afferma la Consigliera LILT Barbara Ciacci –. Un segnale importante per sostenere e diffondere il messaggio della prevenzione oncologica, che può davvero fare la differenza e salvare vite umane.»

L’incontro offrirà momenti di confronto aperto tra medici specialisti, istituzioni e cittadinanza, con l’obiettivo di fare chiarezza su fattori di rischio, strategie di diagnosi precoce, cure disponibili e importanza dei controlli periodici, per le patologie che colpiscono l’universo femminile.

Il Direttore Barbara Bricca ha dichiarato: «la nostra missione è la Prevenzione delle tre “P”; primaria (qualità della vita) secondaria (screening per la diagnosi precoce) terziara (assistenza al malato). Il tumore si può vincere soprattutto con la prevenzione …... il nostro lavoro».

Dopo questo appuntamento il “ salotto della salute” si fermerà per la pausa estiva e riprenderà con gli ultimi due appuntamenti del 2025 nel prossimo autunno.

L’appuntamento è aperto a tutti, con ingresso libero.





Per conoscere il programma e per informazioni:

LILT Grosseto : liltgrosseto.it – grosseto@lilt.it – Tel. 0564 453261