Si sente male in acqua, 66 enne muore nei pressi di Scarlino 3 giugno 2025

3 giugno 2025

Redazione

Scarlino: Intervento del 118 dell'Asl Toscana sudest, attivato stamattina attorno alle 10.20, per un malore in acqua a Scarlino. Un 66enne è risultato deceduto. Sul posto sono intervenute l'automedica di Follonica, l'ambulanza dell'Anpas Massa - Scarlino e la Guardia costiera. Attivato e poi disattivato anche Pegaso 3. Seguici



