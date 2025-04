Sorano: Lunedì 28 aprile alle ore 15 si riunisce il Consiglio comunale di Sorano. Il sindaco Ugo Lotti aprirà i lavori con alcune comunicazioni rivolte al Consiglio e alla cittadinanza. Seguirà l’approvazione dei verbali della precedente seduta. Uno dei punti centrali sarà l’esame e l’approvazione del rendiconto della gestione per l’anno 2024, utile a tracciare un bilancio delle attività svolte e delle risorse impiegate. In chiusura, verrà discussa la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.