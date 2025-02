Si riunisce il Consiglio comunale di Sorano

Sorano: Il Consiglio comunale di Sorano si riunisce mercoledì 12 febbraio alle ore 15.30 nella sede municipale. Nella seduta si affronteranno tematiche strategiche per la gestione amministrativa e finanziaria del Comune.

Tra i punti all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del sindaco Ugo Lotti e all’approvazione dei verbali della seduta precedente, spiccano provvedimenti di carattere fiscale, con la conferma degli scaglioni, delle aliquote e delle soglie di esenzione dell’addizionale comunale all’Irpef, nonché l’approvazione delle aliquote dell’Imposta municipale propria (Imu) per il 2025.

Di particolare rilevanza sarà anche l’esame e l’approvazione del Documento di programmazione 2025-2027 e del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, strumenti fondamentali per delineare le politiche di sviluppo e investimento del Comune nei prossimi anni.

In ambito regolamentare, il Consiglio comunale discuterà l’approvazione del regolamento per l’uso degli automezzi comunali e la disciplina per la ricerca e coltivazione di acque minerali, di sorgente e termali. Un altro punto significativo riguarda la convenzione tra il Comune di Sorano e la società Antiche Terme Acqua di Sorano S.r.l., che sarà sottoposta a valutazione e approvazione da parte del Consiglio.

Tra le altre tematiche in discussione vi è la sdemanializzazione e vendita di una porzione di resede stradale in località Grottone, nella frazione Castell’Ottieri, così come l’adeguamento dello Statuto del gruppo comunale di volontariato di Protezione civile alle nuove disposizioni nazionali.

Infine, il Consiglio comunale prenderà atto della variazione di bilancio 2024 e del bilancio di previsione 2025 dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Piccolomini Sereni, organismo che svolge un ruolo chiave nel sistema di assistenza sociale della comunità.