Martedì 29 aprile alle ore 15 in municipio si parlerà di rendiconti e previsioni di bilancio e della Tari

Manciano: Martedì 29 aprile si riunisce il Consiglio comunale di Manciano. L'appuntamento è alle ore 15.00 in sala consiliare.

Durante la seduta si procederà con l’esame e l’adozione di una variante urbanistica riguardante il reinserimento, a seguito dell’aggiornamento degli studi idraulici, di alcuni lotti dell’unità territoriale omogenea di Marsiliana, già adottati nel Piano operativo ma successivamente stralciati per motivi di compatibilità idraulica.

Sarà inoltre sottoposta all’approvazione del Consiglio la proposta di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024. Seguirà la discussione sulla prima variazione al bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, con applicazione dell’avanzo di amministrazione, aggiornamento del piano delle opere pubbliche e modifica del programma triennale dei servizi e delle forniture.

Il Consiglio sarà poi chiamato a deliberare in merito all’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2025, definendo anche le relative scadenze. Tra i punti all’ordine del giorno c’è poi l’approvazione della convenzione con il Comune di Orbetello per la gestione associata del servizio di trasporto dei disabili che frequentano il centro diurno “Il Mare”. La seduta si concluderà con le comunicazioni del sindaco Mirco Morini.