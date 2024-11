La seduta è convocata per giovedì 21 novembre alle 15: all’ordine del giorno le variazioni di bilancio

Manciano: Giovedì 21 novembre alle ore 15 si riunisce il Consiglio comunale di Manciano. Maggioranza e minoranza sono chiamate a votare tra le altre, la nomina dell’organo di revisione economica e finanziaria per il triennio 2024/2027, le variazioni al bilancio di previsione 2024/2026, la stipula della convenzione con la Provincia di Grosseto per lo svolgimento della stazione appaltante ausiliaria, la presa d’atto del piano economico del servizio rifiuti per il 2025 ai fini del calcolo della Tari e del piano finanziario comunale, le modifiche al regolamento per la promozione e il sostegno dell’associazionismo e delle iniziative culturali. La seduta si concluderà con le comunicazioni del sindaco Mirco Morini.