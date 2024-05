Cronaca Si ribalta con l'auto. Automobilista ferito 28 maggio 2024

28 maggio 2024 65

Stampa

Redazione

Grosseto: Un’ambulanza della Croce Rossa è intervenuta questa mattina per soccorrere un automobilista rimasto incastrato nel suo veicolo ribaltato in via Giusti di fronte al Forno Galletti.

Sul posto l’automedica del 118, i Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polizia Municipale.

