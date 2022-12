Attualità Si parla di astrofisica nel prossimo "Venerdì in Osservatorio" 15 dicembre 2022

Redazione Roselle: Venerdì 16 dicembre alle ore 21:10 sarà relatore ospite all'Osservatorio di Roselle il Prof. Ruggero Stanga dell'Università di Firenze e dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri INAF.

Affronterà il tema delle ultime frontiere dell'astrofisica, ovvero i buchi neri e le onde gravitazionali. Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della Volta Celeste. Contributo ingresso euro 10, gratuito per bambini ed Associati. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo e-mail amsa.grosseto@gmail.com





