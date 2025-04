Si parla di assistenza agli anziani alla Biblioteca Vanni

Sorano: Un nuovo appuntamento per la rassegna “Appuntamenti in biblioteca 2025”. Venerdì 11 aprile alle ore 16.30 il Comune e la Biblioteca Comunale "M. Vanni" presentano la conferenza tenuta dalla dottoressa Mariella Agresti dal titolo “Il ruolo della famiglia nell’assistenza all’anziano: l’importanza di vivere in famiglia e difficoltà di gestione”. L’ingresso all’incontro è gratuito.

Sarà un'importante occasione di riflessione e confronto sul tema della cura per l’anziano all'interno del contesto familiare. La dottoressa Agresti approfondirà il valore del supporto nella quotidianità, affrontando anche le principali sfide legate alla gestione e alla convivenza.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca al numero 0564 633023 int. 8 oppure tramite e-mail all'indirizzo biblioteca@comune.sorano.gr.it.