Si Entra nel vivo della 66ª edizione del Palio dei Somari

L’estrazione delle batterie di qualificazione si è svolta in Piazza Matteotti a Torrita di Siena. La corsa si svolgerà domenica 19 marzo alle ore 16.00 presso il Gioco del Pallone

Torrita di Siena: Si entra nel vivo della 66esima edizione del Palio dei Somari con la cerimonia di estrazione delle batterie di qualificazione per la corsa che si svolgerà domenica 19 marzo alle ore 16.00, nel campo di gara allestito presso lo sferisterio del Gioco del Pallone. In piazza Matteotti, vestiti con costumi in stile medievale, i presidenti delle otto Contrade, alla presenza del sindaco Giacomo Grazi e del presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe Yuri Cardini, hanno sorteggiato gli abbinamenti tra le otto contrade per la fase eliminatoria della Corsa.





Nella prima batteria si sfideranno le contrade di Porta a Pago con il fantino Alessandro Stampigioni detto "Scheggia" e Cavone, con Jonathan Guerri "Rafia"; il secondo abbinamento è composto da Porta a Sole con il fantino Mirko Ciancagli detto “Baturlo” e Porta Gavina, con Simone Giannettoni detto “Baccano“. Nella terza batteria si affronteranno Porta Nova con il fantino Alessandro Guerrini detto "Cobra” e Refenero che, dopo la storica vittoria del 2022, conferma Alessio Deriu detto “Pampero”; la quarta coppia estratta è formata da Le Fonti, con l’esordiente Thomas Ferretti (di cui non è stato ancora rivelato il nome di battaglia) e Stazione, che si affida ancora a Matteo Noli “Galletto”. Le quattro Contrade che non supereranno il primo turno correranno una batteria di recupero e tenteranno così di strappare l’ultimo biglietto per la finale.

L’estrazione, quest’anno proposta in una sontuosa formula in Piazza Matteotti, ha sancito l’inizio ufficiale della 66esima edizione del Palio dei Somari, con gli eventi che si susseguiranno fino a domenica 19 marzo, quando alle ore 16.00 la corsa a dorso di somaro deciderà quale delle otto Contrade potrà portare nella propria sede il drappo realizzato dall’artista senese Monica Minucci. Il palio sarà svelato sabato 18 marzo appena prima dell’avvincente gara a coppie tra gli Sbandieratori e i Tamburini delle Contrade.