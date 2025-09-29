Si è svolto il progetto “Tre giorni nel verde” dell’Istituto Zuccarelli

Dal 23 al 25 settembre si è svolto sul Monte Amiata il progetto “Tre giorni nel verde” promosso dall’Istituto Zuccarelli.

Pitigliano: La Giunta comunale di Pitigliano ha sostenuto il progetto con la concessione di un contributo di 3.079 euro a favore della scuola, a seguito della richiesta presentata dall’istituto, per finanziare l’iniziativa rivolta agli studenti delle classi prime dell’indirizzo sociosanitario. Il contributo erogato dal Comune coprirà interamente i costi sostenuti dalle famiglie.

Il progetto aveva come obiettivo principale quello di far familiarizzare i ragazzi con le nuove attività previste nella curvatura “Sport e benessere”. Nel corso delle tre giornate, gli studenti hanno partecipato ad attività sportive e ludiche guidate da docenti esperti, a giochi di squadra all’aperto, a percorsi avventura e attività di orienteering.

Il Comune di Pitigliano sottolinea come l’iniziativa si sia rivelata una preziosa opportunità di crescita educativa, sportiva e sociale per tutti i partecipanti e ribadisce il proprio impegno al fianco della scuola per contribuire attraverso il sostegno dei progetti al benessere psicofisico di studentesse e studenti.

Nonostante le condizioni meteo non del tutto favorevoli, gli studenti e i docenti accompagnatori hanno vissuto un’esperienza intensa e coinvolgente, che ha unito sport, avventura e momenti di socializzazione.

Durante le tre giornate, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova in attività diversificate e stimolanti: trekking tra i boschi amiatini, percorsi sospesi nel parco avventura, discese in mountain bike e soprattutto l’orienteering, che ha coinvolto gli studenti in prove di orientamento e ricerca di punti di riferimento sul territorio, favorendo la capacità di cooperazione. Non sono mancati momenti di svago con giochi di squadra all’aperto e serate dedicate a giochi da tavolo e altre attività ricreative, pensate per rafforzare i legami di gruppo.

“È stata un’occasione preziosa per conoscersi meglio e per costruire quello spirito di collaborazione che accompagnerà gli studenti per tutto il percorso scolastico” hanno commentato con soddisfazione gli insegnanti accompagnatori

La Dirigente Scolastica Maria Cristina Alocci dichiara: “E’ stata un’esperienza molto coinvolgente e ben riuscita nonostante il tempo non sia stato molto clemente. I ragazzi hanno avuto un buon comportamento e hanno partecipato a tutte le attività proposte con entusiasmo ed impegno. E’ stato raggiunto l’obiettivo di consentire ai ragazzi, di più scuole, perché il progetto coinvolgeva le prime di tutto l’istituto, di conoscersi e fare squadra, anche al di fuori del contesto scolastico, proprio all’inizio dell’anno, con evidenti vantaggi per la coesione del gruppo e del rapporto personale con i docenti accompagnatori.

Ho cenato con loro la sera del 24/09 e ho notato con piacere un’ottima socializzazione ed una risposta positiva alle attività serali proposte. Devo ringraziare i docenti per la professionalità e la cura dimostrata, ingredienti essenziali per la riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento speciale va all’Ammistrazione comunale di Pitigliano che ha creduto in questa iniziativa e l’ha sostenuta economicamente, consentendo a tutti di partecipare; sono certa che molte altre iniziative vedranno quest’alleanza strategica tra Amministrazione comunale e scuola per garantire qualità e stabilità alle nostre scuole”.

Il bilancio dell’iniziativa è stato dunque estremamente positivo: entusiasmo, energia e sorrisi hanno vinto sul cielo grigio, trasformando “Tre giorni nel verde” in un’esperienza da ricordare e da ripetere negli anni futuri.



