Si è celebrata l'assemblea regionale per la "Toscana in AZIONE"

Grosseto: In vista dell'Assemblea Nazionale al Teatro Politeama di Napoli il 19 Novembre, che sancirà la federazione con Italia Viva, si è svolta sabato 12 novembre presso il Meeting & Conference Centre Pancaldi, l'Assemblea Regionale di AZIONE. L'Assemblea , molto partecipata dai delegati ed ospiti delle province toscane, indetta dal Presidente Isabella Martini ed alla presenza del Segretario Regionale Marco Remaschi, ha visto trattare all'ordine del giorno l'analisi del voto delle Politiche 2022, la definizione della linea politica, con la discussione di merito, la nuova definizione di Esecutivo e Direttivo. La discussione ha visto l'intervento molto applaudito del Segretario Pr.le di Grosseto Francesco Grassi. In veste di delegati provinciali di Grosseto erano presenti: Felicia Amendola, Ludmila Deli, Marco Azzolini, Tiziana Fratini, Giuseppe Monaci, Antonio Tronconi, accompagnati da iscritti e simpatizzanti in veste di ospiti. Dopo la proclamazione del Direttivo regionale eletto per acclamazione, risulta confermata la nomina nell'esecutivo regionale di Giuseppe Monaci e del tesoriere Alfredo Valerio.





"L'assemblea ha scattato una nitida fotografia del percorso che abbiamo svolto sino ad ora ed ha posto l'attenzione sull'organizzazione interna e sull'importante processo federativo in corso con Italia Viva." commenta Francesco Grassi: "Nella nostra Provincia non abbiamo mai smesso di lavorare per dare voce e struttura ad un'area che i numeri delle ultime elezioni politiche dimostrano essere ben presente su ogni comune e desiderosa di ascolto e rappresentanza. Siamo ormai una concreta realtà anche in Maremma e ora più che mai tutte le energie vanno poste sul dialogo diretto con la cittadinanza e questo non è possibile senza un buon radicamento sui territori. "Il ruolo di chi, come noi, intende la politica prima di tutto come servizio civico, non può che essere quello di ascoltare ed impegnarsi per trovare delle soluzioni concrete alle istanze dei nostri concittadini. In tal senso," conclude Grassi "nei comuni che andranno al voto in primavera, saremo pronti a portare il nostro fattuale contributo".