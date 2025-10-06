Sì di Aifa per acquisto all’estero di un farmaco per paziente oncologica di Ponsacco

L’azienda ospedaliera pisana si è già attivata per reperire il medicinale ed inziare il trattamento

Firenze: Aifa, l’azienda italiana per il farmaco, ha autorizzato oggi l’accesso al cosiddetto “fondo 5 per cento” per acquistare un medicinale, non ancora accessibile in Italia, di cui aveva necessità una malata oncologica di Ponsacco. La scorsa settimana il presidente della Regione e l’assessore al diritto alla salute, con gli uffici della direzione e l’aziende ospedaliera universitaria pisana, avevano preso in carico il caso e chiesto una procedura accelerata e straordinaria. Con l’autorizzazione di Aifa l’Aoup potrà adesso acquistare all’estero il farmaco ed iniziare il trattamento. Il “Fondo 5 per cento” nasce per consentire alle strutture sanitarie di reperire fuori Italia farmaci innovativi non ancora disponibili nel Paese, con costi interamente coperti dallo Stato.

La risposta di Aifa è arrivata velocemente, in pochissimi giorni e dunque con tempi assai più rapidi rispetto ad una procedura odinaria: una buona notizia, commentano presidente ed assessore. L'autorizzazione all'acquisto del farmaco da parte di Aifa con il fondo dedicato vale due mesi, dopodiché la procedura potrà essere rinnovata