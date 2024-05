Si conclude l’avventura delle Rappresentative Provinciali della Figc nel Torneo delle Province

Grosseto: Domenica pomeriggio sull’impianto sportivo A. Uzielli di Paganico, si sono disputate le due partite delle Rappresentative Provinciali della Figc di Grosseto opposte alle squadre della Delegazione di Firenze, nella manifestazione denominata “Torneo delle Province”, organizzata dal Comitato Toscano della Figc, riservata alle categorie “Giovanissimi 2010 ed Allievi 2008.



La prima partita, disputata alle 15, ha visto in campo la Rappresentativa Provinciale dei Giovanissimi 2010 di Grosseto del selezionatore Walter Trentini, opposta ai pari età della Delegazione di Firenze e i fiorentini si sono imposti per 4-0 dove si è vista la netta superiorità degli ospiti che hanno dominato la gara, ricordando che la Delegazione di Firenze può “pescare” in un bacino di squadre che partecipano tutte ai campionati regionali ed Elite, mentre nella provincia sono poche le società che disputano i campionati regionali. Ciò nonostante i ragazzini che sono scesi in campo si sono impegnati moltissimo e hanno dato tutto quello che era in loro no possesso ma non c’è stato nulla da fare.

Negli Allievi 2008 invece i grossetani hanno giocato alla pari contro i più quotati avversari che, dopo aver chiuso in svantaggio 1-0 per un gol realizzato da Valencetti in chiusura di tempo, nella ripresa i ragazzi di Pietro Magro sono scesi in campo con un altro piglio tenendo tra i piedi il pallino del gioco riuscendo al 32’ della ripresa a pareggiare con un bel gol di Galatolo riuscendo a pareggiare la partita meritatamente. Naturalmente le difficoltà nell’allestire le formazioni anche per la categoria Allievi 2008 come detto sopra in merito ai Giovanissimi 2010. Comunque le due rappresentative Figc della nostra provincia inserite in un raggruppamento molto difficile, vedi Firenze, Prato, Arezzo e Siena, si sono ben comportate conquistando 4 punti gli Allievi e tre i Giovanissimi, per la soddisfazione del Delegato Provinciale Agide Rossi, di tutta la Delegazione, oltre naturalmente dei due selezionatori Pietro Magro e Walter Trentini che, ironia della sorte, hanno conquistato tutti i loro punti contro le formazioni più forti, dato che poi al termine del raggruppamento sono state le uniche qualificate per la fase finale..

Questi i tabellini delle due partite.

Rappresentativa Provinciale Giovanissimi 2010 Grosseto - Rappresentativa Provinciale Giovanissimi 2010 Firenze 0-4.

Grosseto: Pistolesi (Leoni), Baon, Bertocchi (Cezza), Capitani (Ranieri), Gemignani (Morlungo), Monaci (Leoni Tondini), Mosca, Sabatini, Stefanelli, Tana (Rossetti), Venturi (Doga). Selezionatore Walter Trentini.

Firenze: Cesari, Mosso, Fineschi (Spanu), Rigacci, Di Ferdinando, Cosi, Brandani (Nesi), Quadri (Zolfanelli), Lelli (Cetani), Dainelli, Franchini (Fioravanti). Selezionatore Massimo Benedieri. A disposizione: Contieri, Saleh, Sersif, Brahimas.

Arbitro Marco Boscagli di Grosseto.

Marcatori: al 26’ 1’ t. Quadri, 2’ t. 7’ Lelli, 8’ Franchini, 23’ Fioravanti.





Rappresentativa Provinciale Allievi 2008 Grosseto - Rappresentativa Allievi 2008 Firenze 1-1

Grosseto: Ricchi, Ciccioni (Itri), Galatolo, Pimpinelli, Mussio, Russo, Galasso (Sartoni), Crociani (Galli), De Santis (Melone), Vergari (Galdi), Margiacchi. Selezionatore Pietro Magro. A disposizione: Canuti, Poscia, Bagni, Biondi.

Firenze: Pinzani, Munichi, Rotolo, Cesarano, Iania, Cercel, Giugliano, Pieroni, Bonanni, Gracci, Valencetti. Selezionatore Francesco Donzelli. A disposizione: Lascialfari, Lenzi, Lici, Lottini, Barattucci, Prota, Piccioli, Guidi.

Arbitro Niccolò Lamioni di Grosseto.

Marcatori: al 39’ primo tempo Valencetti, 32’ della ripresa Galatolo.





A fare gli onori di casa alla Delegazione di Prato, il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, il vice Delegato Fabio Machetti, il collaboratore Enrico Silli e il medico Claudio Pagliara.

Il Delegato Provinciale Agide Rossi ringrazia la Società Paganico per la gentile ospitalità.