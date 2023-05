Si chiude la sesta edizione del G20 Spiagge: soddisfatta delegazione Comune Grosseto

Grosseto: Torniamo con un importante bagaglio di esperienze, frutto del dialogo e del confronto tra chi opera nel settore turistico. Siamo pronti a presentare nuove idee e ad affrontare al meglio le sfide future che attenderanno il turismo maremmano”. Queste le prime parole dell’assessore al Turismo di Grosseto, Riccardo Megale e del vice sindaco Bruno Ceccherini, al termine della tre giorni di incontri al G20 Spiagge di Arzachena, in Sardegna.



“Non c’è bisogno di girarci intorno – continuano il vicesindaco e l’assessore - il turismo rappresenta un settore strategico per il Comune di Grosseto e per questo deve essere gestito con la massima professionalità. Siamo però altrettanto consapevoli che il confronto costruttivo rappresenti la base essenziale per dare risposta all’esigenze del turismo locale”.

Con questa consapevolezza l’Amministrazione comunale ha deciso di aprire nuovamente il tavolo di confronto con l’OTD (Osservatorio Turistico di Destinazione) per ridefinire le linee strategiche per il turismo futuro e successivamente partecipare con una propria delegazione al summit turistico sulle spiagge. I partecipanti hanno affrontato la trasferta nella piena consapevolezza che la vera sfida in materia consista proprio nel saper anticipare, per quanto possibile, le richieste e i bisogni del turismo che verrà, piuttosto che inseguirne passivamente le necessità. In altre parole, la proattività dovrà essere la chiave per offrire un servizio turistico di alta qualità e soddisfare le aspettative dei visitatori. Ecco che, in questo senso, il dialogo costruttivo fra le amministrazioni comunali che costituiscono l’OTD e gli operatori del settore, assume un’importanza cruciale soprattutto, ma non solamente nella direzione di un’ implementazione della rete di trasporto pubblico che colleghi l’entroterra alla costa con maggior facilità per aprire le porte del nostro splendido territorio.

Questa sarà una delle linee strategiche fondamentali per il futuro del turismo a Grosseto, poiché il miglioramento dell’offerta turistica non può prescindere dalla destagionalizzazione e dall’offerta di siti e luoghi alternativi, in grado di attrarre non solo coloro che visitano le nostre spiagge, ma anche un pubblico più ampio e diversificato.

Per una pianificazione strategica efficace degli interventi a sostegno del turismo, sarà fondamentale avviare un confronto costante con gli operatori del settore e i Comuni che si trovano ad affrontare sfide simili. In questo processo, sarà essenziale integrare un percorso di formazione mirato a migliorare le competenze comunicative degli operatori turistici sul territorio. Solo così sarà possibile garantire un'offerta turistica sempre più innovativa e in grado di rispondere alle esigenze dei visitatori.

Occorre infine precisare che il summit sulle spiagge italiane ha visto le migliori eccellenze balneari dell'intera penisola con la Toscana ed il Veneto che si posizionano ai primi posti come rappresentanza numerica. E nella Toscana, il territorio provinciale di Grosseto ha svolto un ruolo da protagonista grazie alla sua preziosa offerta di litorali costieri, partecipando con tre Amministrazioni comunali al meeting sardo.

"L'importanza strategica del turismo è fondamentale per la provincia e in particolare per il Comune di Grosseto - riferisce il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - Per questo l'impegno dell'intera Amministrazione è teso a creare le condizioni per offrire infrastrutture e servizi di alta qualità per anticipare le esigenze dei turisti e rimanere competitivi nel mercato turistico".