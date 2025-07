Si chiude con successo il MASTER CAMP 2025: tecnica, passione e crescita alla Fattoria La Principina

Pallavolo Grosseto alza il livello della qualità con quattro settimane di sport, formazione e divertimento. Grande partecipazione e prime richieste già per l’edizione 2026

Grosseto: Si è conclusa con grande soddisfazione la seconda edizione del MASTER CAMP, la prima ospitata presso la suggestiva cornice della Fattoria La Principina. La società Pallavolo Grosseto esprime entusiasmo per la riuscita dell’iniziativa, che ha registrato un’ottima partecipazione e conferme importanti, a partire dal ritorno di molte atlete che avevano già preso parte all’edizione precedente.

Il passaparola positivo ha generato nuove presenze e numerosi apprezzamenti per la qualità dell’organizzazione e dell’offerta tecnica. L’obiettivo di alzare l’asticella è stato pienamente raggiunto, grazie ad allenamenti di alto profilo curati da uno staff tecnico giovane ma estremamente preparato. Tutti i partecipanti hanno lasciato il Camp con un bilancio positivo: sono arrivati decine di messaggi, commenti e ringraziamenti da parte delle famiglie, soddisfatte della crescita tecnica e dell’esperienza vissuta dai propri figli.

Durante le quattro settimane di attività, ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza sportiva completa, all’insegna del divertimento e del miglioramento individuale. Ogni partecipante ha portato con sé un piccolo segreto tecnico da spendere nella prossima stagione, sia nella pallavolo indoor che in altri contesti sportivi.

La struttura della Fattoria La Principina ha rappresentato un valore aggiunto: appartamenti confortevoli, ampi spazi comuni, ristorazione di qualità pensata per atleti, piscine, tranquillità per le famiglie e un ambiente professionale in cui svolgere al meglio l’attività sportiva.

Il lavoro sul campo è stato seguito con attenzione da uno staff tecnico di grande livello: Francesco Alpini, Tony Castellano, Elisabetta Alberti, Federica Brizzi, con il supporto di Matteo Tinacci. Importante anche la presenza del Beach Volley, affidato sempre a Francesco Alpini, allenatore professionista con lunga esperienza, che ha trasmesso ai partecipanti competenze e trucchi utili anche per la pallavolo tradizionale.

Fondamentale il contributo del preparatore atletico Massimo Nanni, che ha mostrato l’intensità del lavoro fisico ad alto livello. Ospite speciale dell’edizione 2025 è stata Sabrina Bertini, ex campionessa di volley e oggi allenatrice e selezionatrice per il Basso Tirreno, che ha lavorato a stretto contatto con i gruppi per due giornate, apprezzando l’impostazione del progetto.

La parte tecnica è stata supportata da strutture di assoluto livello: campi regolamentari in erba sintetica per la pallavolo indoor, palloni Mikasa ufficiali, pali fissi, e impianti stabili per il Beach Volley con sabbia di mare vagliata, rete regolamentare e palloni Wilson OPTX AVP, gli stessi utilizzati dai professionisti americani.

Il MASTER CAMP si conferma dunque come un punto di riferimento per chi desidera vivere una settimana sportiva intensa, formativa e divertente. Pallavolo Grosseto ha già iniziato a lavorare all’edizione 2026, raccogliendo suggerimenti, critiche costruttive (pochissime) e soprattutto moltissimi complimenti.

La struttura della Fattoria La Principina resterà a disposizione fino a fine settembre, e già sono arrivate le prime richieste di iscrizione per l’anno prossimo.

I contenuti del Camp saranno condivisi attraverso i canali social ufficiali, con gallerie fotografiche, video e, a breve, il lancio della campagna pubblicitaria per l’edizione 2026.

Un ringraziamento speciale va alla Direzione della Fattoria La Principina per l’ospitalità, al main sponsor Tech Path, a tutti i tecnici coinvolti e allo staff operativo di Pallavolo Grosseto: Lamberto Cardelli, Lucio Chipa, Andrea Barsotti, Luca, Lorenzo e Matteo Tinacci, e a Michele D’Erasmo, coordinatore dell’intero progetto. Un plauso va infine al Presidente Riccardo Tinacci per l’enorme lavoro svolto in questi mesi.

Empatia, tecnica, attenzione ai dettagli e alle relazioni umane sono i pilastri del MASTER CAMP, dove ogni atleta è seguito con cura e considerazione, come persona prima che come sportivo. Un vero salto di qualità, di cui la società è fiera.

Appuntamento a giugno 2026: sarà ancora una volta un’occasione meravigliosa per crescere insieme.

