Si chiude, con altre due anteprime, la ventitreesima edizione di Teatri di Pietra a Sutri

Sutri: Si chiude a Sutri, con un bilancio fortemente positivo, la prestigiosa rassegna Teatri di Pietra, alla ventitreesima edizione. Un intero mese di programmazione, tra quattro prime assolute in calendario (L’Uomo migliore, Bhava, Del Labirinto e altre storie ed Ecovanavoce) due prime regionali (Essere o non essere e Penelope vs Ulisse) ed una prima nazionale, Ecuba.

Un cartellone, come di consueto, di straordinario spessore, a cura del Maestro Aurelio Gatti, condiviso, quest’anno, con il Teatro romano di Volterra. A Sutri la rassegna è andata in scena nella suggestiva cornice dell’anfiteatro romano, che ha ospitato opere classiche e contemporanee, performances di canto e danza, teatro e musica.

La manifestazione è a cura di Pentagono Produzioni, in collaborazione con il Comune di Sutri, il patrocinio del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, la Regione Lazio, la Rete nazionale dei Teatri di Pietra, Fondazione Carivit e la sinergia con Archeoares.

L’ultima settimana di programmazione si apre, mercoledì 30 luglio, con un’altra prima assoluta: Northern Lightas degli Ecovanavoce, compagnia musicale dalla prospettiva ampia che tende ad esaltare i legami che uniscono repertori diversi e lontani, spaziando tra musica antica, tradizione popolare e musica contemporanea originale.

Venerdì 1 agosto invece, è la volta di una prima regionale: Penelope vs Ulisse, ispirato all’Odissea di Omero, drammaturgia Giuseppe Dipasquale.

Uno spettacolo incentrato sulla figura di Penelope, moglie di Ulisse, e sulla sua fedeltà e astuzia durante l'assenza del marito. Una rappresentazione che mette in scena il suo ruolo cruciale nell'attesa e nel riconoscimento finale di Ulisse. La rappresentazione, prodotta dal Teatro della Città, è un'opera ispirata all'Odissea, che esplora la prospettiva di Penelope sulla storia.

Il cartellone si chiude, sabato 2 agosto, con il balletto de La Gazza Ladra di Astra Roma Ballet, ispirato alla celebre opera di Rossini e portato in scena dalla compagnia storica fondata nel 1985 e diretta da Diana Ferrara, Prima Ballerina Etoile del Teatro dell'Opera di Roma.

PROGRAMMA

mer 30 luglio

ECOVANAVOCE BROKEN CONSORT

NORTHERN LIGHTS

con ANNA GIARDILI | CHIARA MESCHINI voci CARLO TRAVIERSO sassofono FABIO LORENZI viola da gamba ELèNA ILIEV | KAROLINA CHECCONI viole da gamba e voci JACOPO CHECCONI elettronica live

ven 01 agosto

Teatro della Città

PENELOPE VS ULISSE

ispirato all’Odissea di Omero drammaturgia Giuseppe Dipasquale con VIOLA GRAZIOSI e DAVID COCO

sab 02 agosto

LA GAZZA LADRA

Astra Roma Ballet di Diana Ferrara, musica Gioacchino Rossini coreografia Paolo Arcangeli videografie Marco Schiavoni

con MARTINA BARLATTINI, ANDREA PADOAN NICOLA MIGLIORATI NAOMI ESMERALDA MESSINA FABIANA SERRONE, MATTIA GNOCCHI MATTIA DE GAETANO