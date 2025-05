Si chiude con 13.000 presenze e appuntamento al 2026 Internazionale Kids a Reggio Emilia

Tutti gli eventi sold out per il primo festival italiano di giornalismo per bambini

Reggio Emilia: Chiude con 13000 presenze, tutti gli eventi sold out e appuntamento confermato per il 2026 la quinta edizione di Internazionale Kids a Reggio Emilia, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini. Organizzata dall’omonimo mensile che porta in Italia il meglio della stampa straniera per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni e dal Comune di Reggio Emilia, la manifestazione ha trasformato per tre giorni la provincia emiliana in un laboratorio di idee, conoscenze e scoperte.

“Anche quest’anno il festival di Internazionale Kids ha regalato un fine settimana originale, divertente, creativo e di straordinaria qualità educativa a bambine e bambini, ragazze e ragazzi della nostra città - ha detto il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari - Un evento che ogni anno porta a Reggio centinaia di famiglie, attirate da un programma che parla di diritti, di ambiente, di pace, solidarietà, creatività. Un appuntamento che, in una città che ha a cuore il suo futuro, rappresenta un’autentica ricchezza. Un grande grazie agli organizzatori, agli sponsor e a volontarie e volontari che hanno reso possibile questa splendida edizione di Internazionale Kids a Reggio Emilia. L’intenzione dell’amministrazione è naturalmente quella di confermare il festival anche nei prossimi anni cercando di ancorarlo ancora di più e ancora meglio all’attività scolastica della nostra città”.

L’assessora alle politiche educative del Comune di Reggio Emilia, Marwa Mahmoud, ha aggiunto: “Il festival di Internazionale Kids si conferma un’opportunità preziosa, in grado di offrire ai bambini e alle bambine che partecipano agli incontri e ai laboratori nuovi strumenti per decodificare una realtà sempre più complessa e maturare un loro personale spirito critico, attraverso il confronto con scrittori, artisti, scienziati e giornalisti. Anche in questa edizione 2025 la risposta da parte del pubblico reggiano e non solo è stata ottima: il festival si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della primavera qui a Reggio Emilia e come una bella opportunità anche per le famiglie dei giovani partecipanti e per gli insegnanti, che hanno preso parte ai momenti di preparazione dell’iniziativa. Un appuntamento che cresce di anno in anno, che siamo felici di poter ospitare nella nostra città: colgo l’occasione per ringraziare la redazione di Internazionale Kids e tutto lo staff di Comune e Palazzo Magnani per l’entusiasmo e il lavoro fatto in tutto il percorso che ha portato al ricco programma di questa edizione”.

“Un’edizione meravigliosa che, ancora una volta, ha saputo creare un dialogo intergenerazionale sui temi del mondo di oggi. È stato bellissimo vedere bambine e bambini, ma anche adolescenti, genitori e nonni assistere agli incontri con la stessa attenzione, la stessa curiosità, la stessa voglia di capire cosa stia succedendo per costruire insieme una realtà migliore, più inclusiva per tutti - ha commentato Martina Recchiuti caporedattrice del mensile Internazionale Kids che, insieme a Alberto Emiletti, Luisa Ciffolilli e Gea Polimeni, lavora al programma e alla direzione artistica del festival - Non possiamo che ringraziare la città che anche quest’anno ha saputo accoglierci nei suoi luoghi meravigliosi facendoci sentire a casa”.

Più di 70 incontri e 24 laboratori completamente gratuiti. Tanti i temi che Internazionale Kids a Reggio Emilia ha portato al suo pubblico: dalla guerrilla gardening alla potenza della scrittura a mano, da quello che succede in Siria all’educazione all’affettività sentimentale e all'altro. E poi incontri, dibattiti su foreste, ghiacciai, famiglie, poesia, k-pop, i mestieri di musei e teatri e anche una rassegna di documentari internazionali per ragazze e ragazzi, per la prima volta al festival. Silvia Vecchini e Sualzo, autori di Carlotta superflash, il fumetto originale che esce a puntate su Internazionale Kids, la storica Vanessa Roghi, la filosofa Maura Gancitano, il velista Ambrogio Beccaria, il giornalista Alberto Puliafito, l’illustratore norvegese Øyvind Torseter, e gran finale con la cantante e regista Margherita Vicario, che ha appena vinto il David di Donatello sono solo alcuni dei quasi 60 ospiti che, insieme alla redazione di Internazionale Kids, hanno animato il festival. Ma non è tutto. Giovani e adulti durante Internazionale Kids a Reggio Emilia si sono sfidati a ping pong e biliardino, a scacchi e dama, hanno giocato con rompicapo in legno e costruito trottole. Punto di ritrovo insostituibile per giocare a rugby, leggere e stare a piedi scalzi, il prato steso per l’occasione nel cuore della città, in piazza Martiri.

Il festival è stato organizzato dal mensile Internazionale Kids, dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione Palazzo Magnani.

Il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia è promosso da Internazionale Kids, Internazionale, Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani. È realizzato grazie allo sponsor Iren, con il sostegno di E80 Group, Valorugby Emilia, Mapei stadium, Generazione S, Save the Children, Fondazione Beta e Fondazione Airc per la ricerca sul cancro ets. È realizzato in collaborazione con Norla − Norwegian Literature Abroad e la Reale ambasciata di Norvegia in Italia, Institut français Italia, Musei civici di Reggio Emilia, Fondazione I Teatri Reggio Emilia, Università di Modena e Reggio Emilia - dipartimento di educazione e scienze umane, Fondazione Reggio Children, Remida, Reggio Children, Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia Città Senza Barriere.