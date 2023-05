Attualità Si cerca un gestore per il “Parco La Valle” 19 maggio 2023

19 maggio 2023 186

186 Stampa



Redazione La domanda dovrà essere presentata entro venerdì 16 giugno: la concessione comprende un castagneto e un piccolo bar ristorante

Scarlino: Il Comune di Scarlino cerca un gestore per l’area “Parco La Valle” che si trova nel complesso forestale delle Bandite di Scarlino. Nello specifico si tratta di un castagneto su cui insiste una struttura adibita a bar-ristorante: l’area è da destinare ad attività di promozione e valorizzazione del territorio. I beni in concessione dovranno essere gestiti nel rispetto della tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse naturalistiche, culturali e storiche e con la finalità di promuovere l’uso sociale del bosco. All’interno della struttura, oltre all’attività di info point sulle peculiarità naturalistiche ed ambientali del contesto, il concessionario potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande. Lo spazio è dotato di locali in possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e di destinazione d’uso. L’aggiudicatario dovrà assicurare il libero accesso al pubblico dell’area anche quando non è aperto il locale. Il canone base annuale è di 3.000 euro. Gli interessati a concorrere all’assegnazione troveranno tutte le informazioni all’Albo pretorio online (www.comune.scarlino.gr.it): la domanda dovrà essere presentata entro venerdì 16 giugno. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Si cerca un gestore per il “Parco La Valle” Si cerca un gestore per il “Parco La Valle” 2023-05-19T08:42:00+02:00 244 it La domanda dovrà essere presentata entro venerdì 16 giugno: la concessione comprende un castagneto e un piccolo bar ristorante PT1M /media/images/Scarlino-panoramica-111.jpg /media/images/thumbs/x600-Scarlino-panoramica-111.jpg Maremma News Scarlino, Fri, 19 May 2023 08:42:00 GMT