Si avvicina la 15ª edizione del “Festival delle Viole”, in programma dal 24 al 31 agosto a Gerfalco.

Il borgo toscano diventa capitale internazionale della viola da gamba

Gerfalco: Quindici anni sono passati da quando il primo festival italiano dedicato alla viola da gamba ha iniziato a richiamare nel piccolo comune di Montieri (Grosseto) studenti da tutto il mondo e Maestri di fama internazionale, per dedicarsi allo studio di uno degli strumenti più antichi e affascinanti della musica europea.

L’idea nacque da Alessandro Pierini, musicista e “cittadino per scelta” di Gerfalco, che all’epoca studiava viola da gamba al Conservatorio di Firenze. Dopo il diploma in contrabbasso conseguito a Livorno e il riconoscimento come Maestro nel 2022, Pierini non ha mai abbandonato il suo intento: portare i suoni ritrovati della viola nel “paese delle viole”. Già, perché Gerfalco, prima di essere il borgo della viola da gamba, è il paese della Viola eugeniae, un piccolo fiore spontaneo che cresce oltre i 400 metri di altitudine.

Nel tempo, questo “borgo dipinto” sulla vetta delle Colline Metallifere ha ospitato alcuni dei più grandi interpreti della musica barocca, tra cui Vittorio Ghielmi, Alberto Rasi, Paolo Biordi, Guido Balestracci, Martin Zeller, Patxi Montero, Roberto Gini, oltre a Teodoro Baù e André Lislevand, che qui hanno mosso i primi passi di una carriera internazionale.

Dal 2025 il Festival entra ufficialmente tra le manifestazioni più importanti d’Italia, grazie al finanziamento del Ministero della Cultura attraverso il Fondo dello Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027. Un riconoscimento non solo economico ma anche di prestigio, che contribuirà ad accrescerne la notorietà (già molto alta all’estero) e a consolidarne il ruolo tra i principali appuntamenti musicali nazionali.

Il programma prevede corsi di perfezionamento (quest’anno con la professoressa Rosita Ippolito, docente al Conservatorio di Vicenza), tre masterclass e cinque concerti dei più grandi interpreti della viola da gamba, affiancati da iniziative collaterali in altri comuni della provincia sotto il titolo “Viole d’autunno”, promosse anche con il sostegno dell’associazione culturale “Tutti i Paesi del mondo”.

Calendario concerti pubblici:

Domenica 24 agosto, ore 19 – Chiesa di San Biagio, Gerfalco

MEISTERSCHULER. Sonate concertanti del XVII secolo

Concerto inaugurale del trio barocco “Baroque Trio”:

Luca Giardini – violino barocco

Rosita Ippolito – viola da gamba

Mario Sollazzo – clavicembalo

Musiche di J.S. Bach, D. Buxtehude e P.H. Erlebach

Giovedì 28 agosto, ore 19 – Centro Visite, Gerfalco

FLAUTI NEL BOSCO

Stefano Agostini – flauti

Musiche di J. Walsh, J.M. Hotteterre, G.P. Telemann, C. Debussy, C. Scott, A. Honegger

Venerdì 29 agosto, ore 19 – Chiesa di San Biagio, Gerfalco

LE SECRET DE MONSIEUR MARAIS – Omaggio al compositore Marin Marais

Vittorio Ghielmi – viola da gamba

Luca Pianca – tiorba

Christoph Urbanetz – viola da gamba

Sabato 30 agosto, ore 19 – Pieve di San Michele e Paolo, Montieri

A DEUX VIOLES ESGALES

Teodoro Baù e André Lislevand – viola da gamba

Musiche di M. Marais, M. de Sainte-Colombe, J.M. Leclair, J. Schenk

Domenica 31 agosto, ore 19 – Centro Visite, Gerfalco