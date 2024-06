Si avvia la raccolta porta a porta a Giglio Porto

Per una stagione estiva sempre più accogliente sono stati rimossi i cassonetti dell’indifferenziato nelle vie limitrofe all’area portuale



Parte il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati in località Porto a Isola del Giglio.

Isola del Giglio: I residenti nelle vie circostanti l’area portuale (via del Castello, via Cavero, via Mazzini, via Giotto, via di Valle San Giorgio, via Trento, via delle Cote, via Fiume, via Cadorna, via Piave, via De Revel, via Umberto I°, via Diaz, via Zara, via Saraceno, via delle Cannelle, piazza Giuseppe Rum, via Provinciale, via Canonica, via dell’Asilo, via Oreglia) dovranno conferire i propri rifiuti indifferenziati di fronte la propria abitazione dalle 6 alle 11 del mattino. La raccolta porta a porta del solo rifiuto indifferenziato proseguirà sino al prossimo 30 settembre.

La rimozione dei cassonetti stradali dell’indifferenziato consentirà di evitare l’emissione di possibili cattivi odori con l’arrivo del caldo estivo e renderà sempre più accogliente l’isola ai tanti cittadini e turisti che la scelgono ogni anno come meta delle proprie vacanze.

Nelle vie interessate dalla raccolta porta a porta, resteranno regolarmente presenti i cassonetti per il conferimento di carta e cartone e del multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak) che dovranno essere utilizzati come sempre dai cittadini.