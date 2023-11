Si aprono i termini per osservazioni alla variante al "Piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano"

Isola d'Elba: Dopo il parere favorevole della Comunità del Parco espresso il 20 settembre scorso, il Consiglio Direttivo dell’Ente, nella seduta che si è svolta il 31 ottobre, ha adottato la nuova proposta di revisione del Piano del Parco. Il primo Piano era stato approvato nel 2009, modificato poi nel 2017 con una prima variante che ha definito la zonazione a mare dell’Isola di Capraia. L’Ente negli ultimi mesi ha elaborato una nuova proposta di revisione del Piano del Parco vigente, per aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione e la zonizzazione dell’area naturale protetta, in coerenza con le conoscenze naturalistiche e le esperienze gestionali acquisite negli ultimi anni. L’articolato iter per arrivare all’approvazione definitiva prevede che si aprano ora i termini per le osservazioni a questo importante strumento di pianificazione. Chiunque potrà farlo nei 60 giorni che vanno dal 9 novembre 2023 al 8 gennaio 2024. A questa fase seguiranno (entro 30 giorni) le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, di competenza del Consiglio Direttivo; il tutto verrà poi trasmesso alla Regione Toscana che dovrà procedere all’approvazione definitiva del Piano del Parco nei successivi 60 giorni. A partire dal prossimo 9 novembre nella home page del sito del Parco www.islepark.it sarà ben visibile un pulsante che rinvia alla documentazione e alle modalità di presentazione formale delle osservazioni che comunque riportiamo di seguito



TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SCRITTE (art. 12 - comma 4 - Legge 394/91)

Gli atti e gli elaborati relativi alla variante al Piano del Parco sono depositati per 60 giorni consecutivi dal 9 novembre 2023 al 8 gennaio 2024 sui siti istituzionali di Regione Toscana, Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, Comune di Livorno, Comune di Capraia Isola, Comune di Isola del Giglio, Comune di Marciana Marina, Comune di Marciana, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Portoferraio, Comune di Capoliveri, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio, Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Entro la scadenza del termine di deposito, 8 gennaio 2024 ore 13:00, chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Le osservazioni possono essere presentate solo ed esclusivamente dal 9 novembre 2023 al 8 gennaio 2024.

(foto Riccardo Zamboni)