Si alza il sipario su Orbetello Piano Festival 2025

Venerdì 4 luglio alle ore 19.45 prende il via la 14ma edizione della rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra.

Orbetello: La storica Terrazza Guzman affacciata sulla laguna Toscana diventa palcoscenico per il pianoforte del giovane talentuoso Hubert Zavodsky

Con un imperdibile concerto al tramonto si alza il sipario sulla 14ma edizione di l’Orbetello Piano Festival la rassegna che, dal 4 luglio al 13 agosto, porta alla scoperta di uno dei territori più esclusivi e identitari della Toscana.

DOMANI venerdì 4 luglio ore 19.45 la storica Terrazza Guzman, affacciata sulla laguna di Orbetello, si trasformerà in palcoscenico per accogliere il giovane e acclamato pianista slovacco Hubert Zavodsky che proporrà “A bordo laguna” con un programma di musiche di Bach, Mozart, Chopin, Scriabin e Suchoň.

Hubert Závodský, classe 2003, ha iniziato a studiare pianoforte all'età di sei anni, presso la scuola d'arte elementare di Stará Turá, in Slovacchia, sotto la guida di Andrea Borovská per poi continuare gli studi al Conservatorio della Chiesa di Bratislava, dove attualmente studia con Andrea Bálešová. Vincitore di molti premi e concorsi, tra i suoi successi figurano il primo premio assoluto al concorso pianistico di Orbetello, il primo premio assoluto e premio speciale al concorso per giovani pianisti Antonín Dvořák di Praga – categoria a quattro mani e il primo premio al concorso per l'attività artistica degli studenti a Ružomberok.

Dopo l’appuntamento del 4 luglio, l’Orbetello Piano Festival prosegue con altri due “concerti della terrazza”: sempre nel suggestivo scenario della Terrazza Guzman, venerdì 18 luglio (inizio ore 19.45) il giovane talento di Simone Librale sarà protagonista di “Etudes - Chopin e Ligeti” mentre domenica 20 luglio (inizio ore 19.45) il pianista ucraino Oleg Poliansky eseguirà il piano recital “Contrasti e Visioni” con musiche di van Beethoven, Franck, Debussy e Stravinsky.

Il festival si sposta poi nel verde lussureggiante delle Oasi WWF della laguna: sabato 26 luglio alle ore 21.30 l’Oasi WWF del Casale della Giannella accoglie Ellisiv Tandberg, considerata una delle principali pianiste classiche norvegesi con “Musica e natura” un concerto con musiche di Grieg, Sinding, Mozart, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin e Ravel.

A grande richiesta, giovedì 31 luglio alle ore 06.00, torna l’apprezzatissimo concerto all’alba nell’Oasi WWF - Bosco di Patanella. Protagonista la giovanissima e talentuosa Antonia De Pasquale che offrirà al pubblico un viaggio incantato da Chopin a Ravel, tra le armonie della musica e il dolce risveglio del bosco.

Il festival torna poi nel cuore di Orbetello con i “concerti in piazza”: lunedì 11 agosto alle ore 21.30 la Piazza Giovanni Paolo II ospita “Silver Light - Dedicato alla Laguna di Orbetello” un appuntamento che vede protagonisti al pianoforte Giuliano Adorno, Yukiko Hirano e Francesco Iannitti, alle percussioni Federico Poli e Yosuke Nomoto con Simona Viganò (voce). Il programma prevede l’esecuzione di un’opera composta da Francesco Iannitti Piromallo, che vede come dedicatario Giuliano Adorno, direttore artistico di Orbetello Piano Festival.

Gran finale mercoledì 13 agosto alle ore 21.30 quando in Piazza Giovanni Paolo II Orbetello si esibirà la Tbsk Orchestra Tokyo diretta da Takeshi Kuse con Danylo Saienko (pianoforte) che proporrà un programma con musiche di Gershwin, brani d’opera italiana e repertorio giapponese.

“Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di una manifestazione di così alto spessore culturale e artistico – sottolinea Maddalena Ottali, assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello che patrocina e promuove l'iniziativa – negli anni la manifestazione è cresciuta tantissimo fino a diventare uno degli appuntamenti più importanti del nostro cartellone estivo. Ringrazio il maestro Giuliano Adorno per la competenza e la professionalità che mette a disposizione con grande generosità, la dottoressa Beatrice Pierasanti presidente dell'associazione Kaletra, senza il cui contributo niente di tutto queste sarebbe possibile. Come amministrazione appoggiamo con convinzione il festival, anche attraverso un contributo economico, perché non soltanto è un evento culturale di grande rilevanza, ma è anche una magnifica occasione per portare il nome di Orbetello nel mondo, vista la grande rilevanza internazionale che il festival si è conquistato nel corso degli anni. Non mi resta che augurare a tutti buon lavoro e buon ascolto”.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra, il festival, è reso possibile grazie al contributo del Comune di Orbetello, della Fondazione CR Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sponsor: RRD Roberto Ricci design, Monteverro, Maregiglio, Marina Chiara Srl, Gitav, Botanical Dry Garden.

I biglietti hanno un costo di €15 (ridotto under 18, €8). I concerti dell’11 e 13 agosto sono ad ingresso libero in piazza (prenotazione posto a sedere €15).

Il programma completo del festival è disponibile al link:www.orbetellopianofestival.it

Info e prenotazioni 389 2428801