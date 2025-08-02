Si accende con la Notte Vintage: auto d’epoca, giochi e musica per grandi e piccoli

Lunedì 4 agosto corteo di auto e moto storiche, laboratori per bambini e live music nel centro della frazione. Atmosfere retrò e divertimento assicurato

Marina di Grosseto: Il calendario estivo della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare propone per lunedì 4 agosto la seconda Notte Vintage dell'estate, questa volta a Marina di Grosseto. Il programma della serata avrà inizio alle 19.15 con un grande raduno di auto e moto d'epoca, con la partecipazione di 4 auto club (Amas, Clamos, Fiat 500 Grosseto e Fiat 500 Follonica) e 3 moto club (Vespa Club di Grosseto e Castiglione della Pescaia e Granducato Bikers).

I mezzi d’epoca (quasi cento in tutto!) daranno vita ad un colorato e festoso corteo che sfilerà per tutta Marina di Grosseto, parcheggiando alla fine del percorso e per tutta la sera per le vie del centro della frazione.

Dalle 21.30 nel lungomare, fra il Bagno Tirreno e il Bagno Gabry, grande Area Vintage dedicata ai bambini, con i giochi in legno della tradizione de Il Ludobus della Maremma, uno spazio “mani in pasta” e Trucca-bimbi a cura di ABIO e uno stand dove si potrà giocare al gioco da tavolo Capitan Avis. Il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma proporrà un laboratorio didattico per bambini.

Musica dal vivo con il Duo Elga Ermini (voce e flauto) e Tiberio Crea (chitarra) e un repertorio di evergreen italiani ed internazionali. Tutto il centro della frazione sarà animato dalla musica itinerante della banda della Filarmonica Città di Grosseto. Naturalmente per condividere lo spirito della serata è particolarmente gradito l’outfit vintage.

Info su: www.rivieradellamaremma.it e sui Social della ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a mare.



