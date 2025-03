Cultura Shamzy, il tiktoker toscano torna a teatro in Testa di Caos 18 marzo 2025

Venerdì 21 marzo, alle ore 21.00 al Teatro Moderno il nuovo spettacolo di Andrea Di Raimo in arte Shamzy. Grosseto: Volgare, provocatorio, canzonatorio, dal web ai palchi di tutta Italia, ha conquistato il pubblico con la sua comicità. Venerdì 21 marzo ore 21:00

GROSSETO - Teatro Moderno

Via Tripoli, 35

Shamzy in Testa di Caos Biglietti da € 15,00 a € 28,00 – prevendite www.ticketone.it

