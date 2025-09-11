Sguardi sull’Amiata: sette artisti in dialogo con la montagna

Dal 14 settembre, le 25 opere inedite nate dall'immersione nel territorio amiatino degli illustratori de Il Vichingo Editore.

Castel del Piano: Sette artisti, una montagna, infinite visioni. Dal 14 settembre al 2 novembre 2025, presso l’Hotel Le Macinaie sul Monte Amiata, sarà visitabile la mostra collettiva Sguardi sull’Amiata, un percorso artistico che nasce da un’autentica immersione nel territorio amiatino.

Protagonisti dell’esposizione sono sette illustratori collaboratori de Il Vichingo Editore – casa editrice specializzata nella narrazione illustrata di storie, leggende e paesaggi – che hanno scelto di interpretare il Monte Amiata con 25 opere inedite, ciascuna con uno stile e un linguaggio pittorico differente.

Un dialogo con la montagna

Il progetto nasce da un’esperienza condivisa: gli artisti hanno trascorso un fine settimana sul monte, percorrendo sentieri, osservando i giochi di luce tra i faggi e i castagni, ascoltando il silenzio dei borghi e lasciandosi sorprendere dagli scorci improvvisi che la montagna regala.

Ogni opera è dunque il risultato di un incontro intimo con il territorio: un atto di restituzione fatto di forme, colori e sensibilità diverse, unite da un filo comune – quello dell’ascolto.

Oltre la mostra: un invito all’esperienza

Sguardi sull’Amiata non è soltanto un’esposizione d’arte, ma un invito a vivere la montagna come luogo di rigenerazione e scoperta. L’Amiata diventa così uno spazio di benessere e ispirazione, capace di connettere natura, memoria e spiritualità.

Gli artisti

Espongono: Marta Mosca, Francesco Cini, Marta Rossi, Fabiola Lo Faro, Umberto Rossolini, Ruggero Vannelli, Eva Pratesi.

Informazioni

Inaugurazione: domenica 14 settembre 2025, ore 11.00

Apertura: dal 14 settembre al 2 novembre 2025

Luogo: Hotel Le Macinaie, Loc. Prato delle Macinaie – Castel del Piano (GR)

Partecipazione gratuita previa iscrizione presso questo link Squardi sull'Amiata

I progetti de Il Vichingo Editore nascono dall’amicizia e dalla condivisione artistica di un gruppo informale di illustratori, uniti dal desiderio di raccontare i territori attraverso uno sguardo autentico e partecipato.



