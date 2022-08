“Sfumature di jazz” con l'Orchestra sinfonica Città di Grosseto

Mercoledì 3 agosto il concerto all'Hotel Terme Leopoldine con la vocalist Clarissa Vichi



Grosseto: Il primo appuntamento di agosto della rassegna di concerti “Note d'estate” dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è per mercoledì 3 alle ore 21.30 all'Hotel Terme Marine Leopoldo II con “Sfumature di jazz”. Per l'occasione l'orchestra sarà diretta da Giancarlo de Lorenzo e vedrà la partecipazione della vocalist Clarissa Vichi. Il programma prevede l'esecuzione di celebri brani dalle sfumature jazz come “Nature boy Mina” di Eden Ahbez, “On the sunny side” di Jimmy McHugh, “I've got rhythm” di George Gershwin, “Cry me a river” di Artur Hamilton, “A night in Tunisia” di Miles Davis e Charlie Parker, “Love” di Natalie Cole, “Misty” di Errol Garner e Johnny Burke, “Lullaby birdland” di George Shearing, “The lady is a tramp” di Richard Rodgers, “Smile” di Charlie Chaplin, “Caravan” di Juan Tizol e Duke Ellington, “Why don't you do right” di Kansas Joe McKoy e “I've got you under my skin” di Cole Porter.

Il biglietto d'ingresso (posto unico) costa 10 euro ed è disponibile in prevendita chiamando il numero 333 5372994 oppure prima del concerto.

Il direttore Giancarlo de Lorenzo (1959), ha studiato al Conservatorio di Brescia, diplomandosi in Organo e Composizione organistica sotto la guida del maestro Franco Castelli. Dopo avere conseguito il diploma di maturità classica, ha proseguito i suoi studi alla facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, al Dams, nella sezione Musica. Ha studiato inoltre composizione e direzione d'orchestra con il maestro Cataldo. Dal 1992 è direttore stabile dell'Orchestra “Vox Auræ” di Brescia, dal 2003 è direttore artistico e direttore principale dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Ha collaborato con grandi solisti e ha diretto in più occasioni varie orchestre in Italia e all'estero.

Clarissa Vichi ha studiato danza per 10 anni e dopo il diploma di liceo artistico si è trasferita a Roma per dedicarsi alla specializzazione della sua grande passione, il canto. Nel corso della sua carriera ha acquisito una notevole esperienza live e nei musical: ad esempio in produzioni firmate da Franco Miseria, al fianco di Katia Ricciarelli, e in “Chicago – Il Musical” diretto da Gianluca Ferrato e Cesare Vangeli. È apparsa in tv come vocalist e ha collaborato con celebri musicisti come Maurizio Fabrizio, Paul Manners e Roberto Bob Costa in varie produzioni discografiche. Canta soul, funk, blues e gospel incrociando i generi pop, musical, rock & new jazz.

L'appuntamento successivo con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” sarà mercoledì 10 agosto in piazza Dante con il tradizionale concerto di San Lorenzo.