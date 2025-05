Sfuma il Sogno Finale: Grosseto Giovanissimi 2011 Eliminata in Semifinale dal Pisa

Un Percorso Entusiasmante per la Rappresentativa Provinciale, Che Esce a Testa Alta dal Trofeo Orlandi.

Grosseto: A Cecina termina il più che positivo cammino della Rappresentativa Provinciale Giovanissimi 2011 della Figc presieduta da Agide Rossi e ben guidata in panchina dal selezionatore tecnico Pietro Magro che, al termine di una bella partita viene sconfitta in semifinale dai pari età della Provincia di Pisa, dopo aver fallito alcune occasioni importanti per pareggiare e portare la gara ai calci di rigore. Così non è stato ma i ragazzini grossetani escono a testa alta dalla competizione regionale con gli applausi della Rappresentativa Pisana e dal numeroso pubblico presente alla partita. Grande soddisfazione anche da parte del Delegato Provinciale Agide Rossi che ha elogiato tutti i ragazzini che oggi sono scesi in campo, ma anche quelli che oggi non erano presenti ma hanno fatto parte di questo ottimo gruppo. Soddisfatto della prova odierna anche Pietro Magro che al termine ha abbracciato tutti i ragazzi ringraziandoli per tutto quello che hanno fatto in questa manifestazione e ringraziando la Delegazione di Pisa per gli elogi ricevuti, ma poi conclude rammaricandosi per la grande occasione capitata a Manuguerra nei minuti finali che avrebbe portato la sua squadra alla lotteria dei calci di rigore.

La rappresentativa Provinciale è stata seguita a Cecina oltre che dal selezionatore Pietro Magro, dal Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, come responsabile delle Rappresentative e dai dirigenti Manrico Lucchetti ed Enrico Silli.

Rappresentativa Provinciale Giovanissimi 2011 Grosseto-Rappresentativa Provinciale Pisa 1-2.

Cipolloni, Benocci (Sorrentino), Uritescu (Capurso), Steri, Lenci, Ercolini, Ginanneschi, Caccialupi (Zauli), Baraldi, Manuguerra, Nodi. ; Santi, Perrino, Picchianti, Tropi, Lenzini. Pietro Magro. Pisa: Mugnano, Costantino, Capasso, Meozzi, Bandini, Quattrini, Landi, Consani, Gradassi, Vannozzi, Meozzi. A disposizione ; Bertaccini, Morlachi, Giampa', Benedetti, Menichini, Doveri, Cappelli Bartolini, Gabbriellini. Selezionatore Vincenzo Parrinelli.

Mugnano, Costantino, Capasso, Meozzi, Bandini, Quattrini, Landi, Consani, Gradassi, Vannozzi, Meozzi. ; Bertaccini, Morlachi, Giampa', Benedetti, Menichini, Doveri, Cappelli Bartolini, Gabbriellini. Vincenzo Parrinelli. Arbitro: Taddeo Scaffai di Piombino. Reti al 32’ del 1’t e 3’ della ripresa Meozzi, 20’ 2’t Manuguerra.