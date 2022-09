Sfortunato Alessio Santini al debutto sulla Ford Fiesta Wrc plus

La pioggia ha rallentato il driver follonichese che alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto al volante della Ford Fiesta WRC “plus”. Con accanto la fida Susanna Mazzetti, il portacolori della scuderia Etruria, Santini contava molto sul debutto al volante della stessa vettura che partecipa al campionato mondiale rally. Il successo è andato a Roberto Visconti (Skoda Fabia R5), che ha preceduto di appena 1”1 Michele Rovatti (Skoda Fabia R5).

CASCIANA TERME: Salire sulla Ford Fiesta Wrc “plus”, Alessio Santini e Susanna Mazzetti, lo consideravano alla vigilia, come il sogno della vita, Avevano preparato ad hoc la vettura targa Gma, per il 40 Rally di Casciana Terme, penultimo atto della Coppa Toscana della sesta zona, ma la fortuna non è stata dalla loro parte, il maltempo ci ha messo lo zampino, quando il pilota maremmano festeggiava due successi parziali relativi ai successi della speciali iniziali, le aveva vinti e viaggiava bene, poi vista le precipitazioni, Santini non ha voluto insistere più di tanto, alzando il piede, onde evitare il peggio e gustare il resto della gara ad un ritmo diverso e portare in porto questo splendido esemplare, la Ford Fiesta Wrc “ plus”, chiudendo il rally pisano al terzo gradino del podio, con la soddisfazione personale di Alessio e Susanna, di essere riusciti a realizzare il più bel sogno della vita, gareggiare su una vettura, che identica, partecipa al campionato mondiale rally. Un terzo posto che equivale come una vittoria, ovvero riuscire portare la vettura alla fine. Con grande soddisfazione da parte dei due protagonisti.

Santini, ha trovato il giusto feeling sin dalle prime battute, poi si è imposto sulle speciali di Casciana Terme e Montevaso 1, poi l'arrivo di un forte acquazzone su Miemo, il pilota follonichese non ha voluto rischiare più di tanto alzando il piede e accusando alla fine della prova u ritardo di 36”7 scivolando in classifica. Sulle speciali successive non è riuscito a recuperare più tanto visto le condizioni atmosferiche del momento e alla fine Santini e Susanna Mazzetti riuscivano a conquistare il terzo gradino del podio, con un ritardo di 1'00”2 dal vincitore, il veneto Roberto Visconti su Skoda Fabia R5, con appena 1”1 di vantaggio su Michele Rovatti ( Skoda Fabia R5). Felice e soddisfatto all'arrivo Alessio Santini, per essere riuscito a portare a Casciana Terme, questa stupenda vettura, la Ford Fiesta Wrc “plus”, il cui identico esemplare gareggia nel campionato del mondo rally. La Ford Fiesta Wrc “plus” è andata benissimo, rispondendo alle aspettative della vigilia con Santini che è riuscito andarci a nozze. Un vettura semplicemente perfetta.

Felicissimo il driver maremmano unitamente a Susanna Mazzetti. “E' stata una esperienza super positiva, tanta roba veramente questa vettura che ho avuto la fortuna di guidare, decisamente un potenziale superiore alla R5, ha detto Santini, che poi ha aggiunto“. Andava tutto ok potevamo anche tentare di vincere poi una volta arrivata la pioggia, ho ritenuto opportuno non rischiare. Sull'asciutto era una cosa molto diversa, andavamo bene sulla prova Miemo quando è arrivata la pioggia , poi avevo due gomme ad bagnato sull'anteriore, mentre erano diverse quelle posteriori. Ho preferito alzare il piede, ma mi sono divertito da morire.” Al prossimo Trofeo Maremma ci sarai con questa macchina ? “Questo tipo di vettura, oltre ad essere costosissima non può gareggiare con i regolamenti attuali.”

Terzo gradino del podio, siete felici ? “ Moltissimo” Complimenti ad Alessio e Susanna.

Foto Marco Ferretti