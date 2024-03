Sfida salvezza per l'Atlante Grosseto in trasferta a Prato

Grosseto: Dopo la sofferta e meritata vittoria contro la Roma 3Z History di sabato scorso al Palabombonera, con il palazzetto stracolmo di tifosi che hanno incitato la squadra fino al termine, l’Atlante Grosseto, di mister Ivo Jukic, al suo primo successo con i biancorossi, sabato prossimo, per la partita valida per la settima giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “A2”, è atteso in trasferta dal Prato Calcio a 5, in una partita da ultima spiaggia dato che le due squadre sono appaiate, insieme al Buldog Lucrezia a 13 punti, mentre sopra di tre punti a quota 16 ci sono le altre due squadre inguaiate per sfuggire alla retrocessione Roma 3Z History e Real Fabrica di Roma.



Al termine del campionato l’ultima classificata verrà direttamente retrocessa in serie “B”, la penultima andrà a disputare i playout e le altre saranno tutte salve. Fra tutte queste cinque formazioni, quando mancano cinque giornate al termine, quella messa peggio di tutte è proprio l’Atlante Grosseto che deve sempre osservare il proprio turno di riposo, mentre le altre hanno già riposato.

Come tutte le settimane il giovedì sera andiamo al Palabombonera per sentire gli umori del tecnico Ivo Jukic a meno di 48 ore dalla partita di Prato. «Ho trascorso molto bene questa settimana con i ragazzi – afferma il tecnico Ivo Jukic -, le vittorie portano non solo i tre punti ma anche serenità per affrontare la prossima partita a Prato sabato prossimo, dove sarà una trasferta difficile su un campo che conosco molto bene. Con la partita di sabato scorso - continua l’allenatore croato – abbiamo dimostrato tutto il nostro valore, ma dobbiamo continuare con lo stesso livello di prestazioni. Siamo senza El Johari che è un giocatore molto difficile da sostituire e tutto il gruppo dovrà dare qualcosa in più in questa partita, forse decisiva per noi, ha affermato Jukic. Le due nostre ultime partite casalinghe sono state molto buone, anche se ci manca almeno un punto contro il Bologna che avremmo meritato, ma ora è tempo che incominciamo ad esprimere tutto il nostro valore e il livello di gioco anche in campo esterno».

Il tecnico croato ha convocato per sabato mattina alle 9 alla Bombonera i seguenti giocatori, con la partita che inizierà alle 16: Tamberi, Brunelli, Zanella, Ashwell, Gianneschi, Baluardi, Liburdi, Falaschi, Imperato, Pannaccione, Chisci, Lessi.

Queste le designazioni arbitrali della partita: 1’ arbitro Lorenzo Zorzi, sezione Aia di Reggio Emilia, 2’ arbitro Alessandro Soligo, sezione Aia di Castelfranco Veneto, cronometrista Denald Rudaj, sezione Aia di Pistoia.