Settimana nazionale della Protezione civile, Vigili del Fuoco di Grosseto, e Prefettura insieme. Caserma aperta a scuole e cittadini

Grosseto: In occasione della settima edizione della Settimana nazionale della Protezione civile (5-13 ottobre 2025), il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, insieme alla Prefettura, organizza una giornata di porte aperte rivolta a scuole e cittadini. L’appuntamento è per mercoledì 8 ottobre, con orario continuato dalle 8 alle 20.

La giornata sarà dedicata alla visita di quattro classi al mattino (9-12) e di altre quattro nel pomeriggio (14-17) e sarà possibile accogliere liberamente cittadini e famiglie. Durante l’iniziativa verrà illustrato il ruolo strategico dei vigili del fuoco nell’ambito della protezione civile. Saranno presentate le diverse tipologie di intervento e le principali specializzazioni del Corpo nazionale, tra cui il servizio sommozzatori, i nuclei elicotteri, il SAF (soccorso alpino fluviale), gli SA (soccorritori acquatici) e il nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico). I visitatori potranno inoltre conoscere da vicino i mezzi ordinari e speciali impiegati sia nelle operazioni di soccorso quotidiane sia nelle grandi emergenze. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, con un focus sulla tutela degli operatori del soccorso, e al valore della formazione professionale che viene regolarmente garantita al personale del Corpo nazionale.

Nel caso specifico di Grosseto, sarà presentata l’attività svolta nei due poli didattici dei Vigili del Fuoco di Orbetello (località Ansedonia), specializzati nella lotta agli incendi boschivi e nel soccorso in mare. L’iniziativa sarà anche l’occasione per sottolineare il ruolo di coordinamento della Prefettura nelle situazioni di emergenza di maggiore rilievo e la sinergia tra istituzioni che caratterizza il sistema di protezione civile. L’obiettivo è offrire alla cittadinanza – e in particolare ai più giovani – un momento di conoscenza e sensibilizzazione sul soccorso tecnico urgente, promuovendo la cultura della prevenzione e della sicurezza. Un percorso che acquista ancora più valore alla luce delle recenti esondazioni e alluvioni che hanno interessato la provincia grossetana, ricordando l’importanza delle corrette norme comportamentali in caso di emergenza e della collaborazione tra enti e istituzioni a tutela della collettività.