Settimana mondiale per l’allattamento materno 2022

Le iniziative dell’Asl Toscana sud est a Grosseto



Grosseto: L’Asl Toscana sud est aderisce alla Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam) che si terrà dal primo al 7 ottobre. L’iniziativa sensibilizza l’opinione pubblica richiamando l’attenzione su un tema ogni anno diverso.

“Diamoci una mossa – sosteniamo l’allattamento” è il tema lanciato dalla World alliance for breastfeeding action (Waba) per l’edizione di quest’anno. La Waba è un’alleanza globale di individui, reti e organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli innocenti e la Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini dell’Oms e dell’Unicef. L’Asl Toscana sud est per l’occasione, in collaborazione con le associazioni di mamme peer del territorio, organizza una serie di eventi per la promozione della pratica dell'allattamento materno. In particolare a Grosseto, mercoledì 5 ottobre, prenderà il via il corso di formazione del primo gruppo di mamme peer della provincia, e contestualmente sarà attivato il numero dedicato "ProntoLatte"

Altre iniziative riguarderanno invece tutte e tre le province:

- martedì 4 ottobre, alla presenza del direttore generale e delle presidenti delle quattro associazioni di mamme peer dell’Asl Toscana Sud est, verranno sottoscritte le nuove convenzioni tra azienda sanitaria e associazioni di sostegno all’allattamento;

- venerdì 7 ottobre, lancio sui social del video sulla Sam, con i flash mob;

Per tutta la settimana gli operatori dell'rea Materno infantile indosseranno la maglietta del Mami - Movimento allattamento materno italiano, a sostegno dell'allattamento.