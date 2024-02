Settimana intensa per le giovanili PGR

Grosseto: LA SETTIMANA DELLE GIOVANILI PGR

Combattuta gara dai ragazzi dell’under 19 della Pallacanestro Grosseto che per un soffio non vincono a Prato (63-60). I lanieri si confermano un'ottima squadra, annullando per due volte gli allunghi dei maremmani; decisivo il contro break pratese nell'ultimo quarto. Da segnalare, per i biancorossi, il buon inserimento del 2007 Martinelli e, purtroppo, anche un infortunio a Corridori, al quale auguriamo una pronta ripresa. L'u 19 è quarta in classifica con 20 punti. Prossima partita lunedi 19 febbraio, quando i biancorossi ospiteranno al PalAustria l'Invictus Livorno.

Carnevale amaro per gli under 17 gold, che perdono la sfida col Vela Viareggio (85-59), da subito alla testa del match con una partita nervosa e ostica, con i ragazzi di coach Ceccarelli che dovranno tornare a maggior ordine in campo. Adesso ci sarà un turno di riposo, quindi due settimane preziose in cui la squadra dovrà impegnarsi a recuperare forze e lucidità per affrontare, in casa, il 25 febbraio il Don Bosco Livorno per una sfida importante e tutta da gustare, visto che entrambe le squadre sono a 12 punti.

Lascia il passo e si chiude contro Certaldo (29-61) la prima fase dell'under 17 Silver,che quest'anno sta facendo esperienza in un campionato con buone società di livello.

Nel primo quarto i ragazzi di coach Di Patria riescono a giocarsela contro gli ospiti con una buona intensità, ma già dal secondo tempino Certaldo ha fatto valere la superiorità sia fisica che tattica. Appuntamento con la seconda fase della coppa Toscana con i biancorossi che partono dai 6 punti in classifica.

Vincono gli under 15 eccellenza, nel match contro il Poggibonsi, imponendosi in trasferta 44-76. I ragazzi di coach Ceccarelli chiudono la partita già nel primo quarto: 11-31 con il secondo periodo in cui la distanza aumenta a favore della PGR, che controlla sia in attacco sia in difesa la temperatura del match, con ampio spazio per tutti i giocatori, che guadagnano preziosi minuti di esperienza in questo avvincente campionato. Al momento terzi in classifica con ben 30 punti per una posizione che lascia sognare la PGR in una impresa storica. Prossimo incontro domenica 18 febbraio a Grosseto contro l'US Livorno.

Tanta emozione ancora dagli under 15 silver che, in piena emergenza (tra infortuni e malattie), senza coach Busonero (squalificato) e guidati dal mago di mille battaglie coach Conti, sbancano Cecina al termine di un match all'ultimo respiro, vincendo 55-53.

I primi venti minuti di gioco permettono ai grossetani di andare all'intervallo sul +13. Nella ripresa viene fuori l'orgoglio dei padroni di casa, con la partita che galleggia in parità regalando emozioni e sospiri. Il finale si tinge PGR per la meritata vittoria. Il team, attualmente con ben 10 punti in classifica, è atteso domenica 18 febbraio, dalla sfida casalinga contro l'Invictus Livorno.

Per gli Under 13 a Livorno nulla da fare contro la forte formazione del Don Bosco, 76-44. Approccio poco concentrato dei ragazzi di Busonero, che si trovano ad affrontare una compagine attrezzata e motivata. Meglio nella ripresa, con i biancorossi che si risvegliano in difesa arginando l'esuberanza avversaria. La presenza di atleti misti 2011/2012 deve essere una opportunità di crescita integrata da cui ripartire e uniformare il gruppo, divertendosi insieme.