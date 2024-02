Settimana impegnativa per le giovanili della PGR

Grosseto: Vince l’under 19 nella lunga trasferta infrasettimanale di Empoli, con le due squadre poco ispirate in attacco per una partita che si è rivelata più difficile del dovuto . Molti spunti su cui lavorare per coach Di Patria e ragazzi pronti a resettare gioco e mentalità. Prossima sfida il 5 febbraio al PalAustria, dove i biancorossi riceveranno il Vela Basket.

Calcinaia troppo forte per gli Under 17 gold, che in casa chiudono il girone di andata con una sconfitta. Senz'altro onore agli ospiti che hanno alcuni elementi di ottimo spessore tecnico, ma possiamo trovare più ispirazione e sopratutto seguire con più attenzione le indicazioni di coach Ceccarelli che dalla panchina ha tentato di tutto per farsi ascoltare. Prossima sfida il 3 febbraio, tra le mura amiche del PalAustria, contro la Cestistica Pescia.

Bivio obbligato per il titolo che vedrà gli under 17 silver impegnati nella seconda fase in Coppa Toscana dopo la sconfitta casalinga a vantaggio dell'Abc Castelfiorentino. I ragazzi di coach Goiorani sono partiti bene, ma non sono riusciti a capitalizzare, lasciando troppo spazio agli ospiti. Ora sotto con la seconda parte del campionato. I ragazzi di coach Goiorani saranno di nuovo sul parquet il 3 febbraio nella città del Palio contro il Costone Siena.

Nota positiva dagli under 15 eccellenza che, vittoriosi a Lucca, conquistano un terzo posto in classifica generale insperato a inizio stagione. La partita è stata giocata a viso aperto, con molti errori al tiro e qualche distrazione di troppo in difesa, fino alla solita sterzata di coach Ceccarelli, che impone ai suoi di chiudere i giochi lasciando i lucchesi a bocca asciutta. Di nuovo in campo il 3 febbraio nella sfida casalinga contro gli spezzini del Golfo dei poeti asd.

Under 15 silver per un soffio non spuntano i 2 punti, ed escono sconfitti di misura contro la prima della classe Invictus Bianco Livorno. Un match reso difficile dall'espulsione troppo severa di coach Busonero, ma che dimostra la crescita di questo gruppo, che ha saputo tenere botta per oltre 15 minuti. Nessuna recriminazione, sotto con il lavoro e avanti con la prossima sfida: il 4 febbraio, in casa, contro i labronici dell’Invictus.

Under 14 silver in attesa di riscatto, poca mira sotto i tabelloni con un Piombino che non perdona. Il lavoro e l'affiatamento in palestra sarà determinante per riprendere il cammino del gruppo sotto la guida di coach Massai a partire dal derby di sabato al PalAustria contro la Gea.