Settimana di grande musica al BolsenArte Summer Music Festival 2025

Tre concerti gratuiti tra percussioni, pianoforte e sassofono: il 29, 30 e 31 luglio, alle 21.30, con il quartetto Ripercussioni, la pianista Marta Tacconi, e il quartetto Morlacchi

Bolsena: Dopo il successo degli spettacoli de "La Traviata" e dell’Art & Jazz Big Band, il BolsenArte Summer Music Festival, rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura Comune di Bolsena con la direzione artistica del compositore Francesco Traversi, propone una settimana ricca di appuntamenti di altissimo livello. Tre imperdibili concerti a ingresso gratuito, con inizio alle 21,30, porteranno sul palco artisti e ensemble che spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, fino al jazz.

Martedì 29 luglio, a piazza della Rocca, il quartetto Ripercussioni

Si partirà con il quartetto Ripercussioni, formato da Marco Landriani, Carlo Ferretti, Vincenzo Bardaro e Cristiano Rossi, per un viaggio vibrante nel mondo delle percussioni, tra strumenti a membrana, tastiere, metallofoni e legni. In programma composizioni di John Cage, Giovanni Sollima, Steve Reich, Astor Piazzolla, oltre a brani originali del quartetto, che si distingue per una continua ricerca all’interno del mondo e del linguaggio degli strumenti a percussione, già esplorato durante diverse collaborazioni con progetti quali “Quadrivium” e “Tetraktis”.

Mercoledì 30 luglio, sulle rive del lungolago di viale Armando Diaz, “Oltreoceano” con la pianista Marta Tacconi

Il secondo appuntamento vedrà protagonista Marta Tacconi con “Oltreoceano”, un recital pianistico interamente dedicato ai lavori di Giancarlo Aquilanti, compositore italiano e docente presso l’Università di Stanford. In scaletta, opere come la "Suite Americana", i "Canti di Primavera" e una virtuosistica "Sonata per pianoforte", per un concerto che racconta viaggi, ritorni e metamorfosi interiori, in una dimensione musicale evocativa e immersiva.

Giovedì 31 luglio, a piazza della Rocca, il quartetto Morlacchi

A chiudere la settimana sarà il quartetto Morlacchi, ensemble di sassofoni nato all’interno del Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, sotto la guida del professor Roberto Todini. Il gruppo proporrà un repertorio coinvolgente e raffinato, che spazia da Johann Sebastian Bach allo swing, fino a brani contemporanei scritti appositamente per il quartetto. Tecnica impeccabile, affiatamento e grande espressività per un concerto che metterà in luce tutte le sfumature del sassofono, strumento dalla voce intensa, capace di raccontare emozioni profonde.

Informazioni

Per tutte le informazioni è possibile scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it o chiamare lo 0761 799923