Settimana della Salute a Grosseto il prossimo 6-9 maggio

Sensi: «screening, visite e colloqui gratuiti con medici e volontari per prevenzione e promozione dei corretti stili di vita. Veniteci a trovare allo stand di Anpas»

Grosseto: Anpas Humanitas Grosseto sarà in piazza Dante a Grosseto dal 6 al 9 maggio per dare il proprio contributo alla “Settimana della Salute”. Quest’anno, in particolare, saremo presenti con un “medical truck” dotato di 3 ambulatori dove grazie a volontari e medici sarà possibile effettuare visite e screening gratuiti, prenotabili al numero 328-6454493.

Ma non solo. Oltre ad effettuare visite per la prevenzione di alcune patologie e promuovere stili di vita sani, ospiteremo anche l’evento “guidaXbene”. La nostra campagna per promuovere corretti comportamenti di guida, per tutelare sé stessi e gli altri. In piazza sarà allestito un gonfiabile 5×5 che ospiterà un percorso esperenziale, all’interno del quale chiunque potrà seguire un tracciato prima in modalità libera, e successivamente indossando appositi occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, l’alterazione da droghe e la stanchezza.

Durante la settimana della salute, inoltre, sarà possibile incontrare i nostri formatori che ogni giorno per qualche ora effettueranno simulazioni Blsd, massaggio cardiaco, disostruzione da corpo estraneo in bambini adulti, e spiegheranno il funzionamento del defibrillatore. La nostra volontaria Margherita Cavallaro, nel frattempo, ci sarà a disposizione dei bambini con animazioni, face painting e mega bolle di sapone.

«Il 2025 sarà per l’associazione un anno impegnativo – spiega il presidente di Apas Humanitas Grosseto, Christian Sensi – perché entreremo nella nuova sede e faremo un salto di qualità in termini organizzativi e di efficacia operativa. La settimana della salute è un’occasione importante per farci conoscere dalla città e dare un’idea complessiva del lavoro che svolgiamo. Per questo ci siamo preparati con cura, coinvolgendo oltre ai nostri volontari un gruppo di ottimi professionisti che si sono resi disponibili per effettuare visite e screening con l’obiettivo di promuovere prevenzione e sani stili di vita. Invito i grossetani a venirci a trovare, e magari ad entrare a far parte della famiglia allargata di Anpas Humanitas in veste di volontarie e volontari».

Ecco gli orari per visite e screening

Martedì 6 maggio

Dottor Mario Zuccarello, cardiologo – dalle ore 11 alle ore 17

⁠Dottor Antonio Gabriele e Eliana Carlino massoterapisti – dalle ore 11 alle ore 15

⁠Dottoressa Nicoletta Della Monaca logopedista – dalle ore 11 alle ore 17

⁠(pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00)

Mercoledì 7 maggio

Dottoressa Fulvia Perillo anatomopatologa per colloqui su fattori di rischio e prevenzione – dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Dottor Antonio Gabriele e Eliana Carlino massoterapisti – dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Dottoressa Nicoletta Della Monaca logopedista – dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Dottoressa Chiara Mocco (pressione arteriosa, saturazione, glicemia) – dalle ore 14:00 alle ore 17:00

(pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00)

Giovedì 8 maggio

⁠Dottor Mario Zuccarello cardiologo – dalle ore 9 alle ore 13

⁠Dottor Antonio Gabriele e Eliana Carlino massoterapisti – dalle ore 9:00 alle ore 13

⁠Dottoressa Maria Grazia Pieraccini visite senologiche – dalle ore 09:00 alle ore 17:00

⁠Dottoressa Fulvia Perillo anatomo patologa per colloqui su fattori di rischio e prevenzione – dalle ore 14:00 alle ore 17:00

⁠Dottoressa Nicoletta Della Monaca logopedista – dalle ore 14:00 alle ore 17

(pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00)

Venerdì 9 maggio

Dottor Mario Zuccarello cardiologo – dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Dottor Antonio Gabriele e Eliana Carlino massoterapisti – dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Screening per tumori al seno – dottoressa Maria Grazia Pieraccini

Visite cardiologiche elettrocardiogramma – dottor Mario Zuccarello

Colloqui su fattori di rischio, prevenzione e corretti stili di vita – dottoressa Fulvia Perillo

Pressione arteriosa, saturazione, stick glicemico per prevenzione diabete e malattie cardiovascolari – dottoressa Chiara Mocco

Screening per lo sviluppo linguistico dei bambini – dottoressa Nicoletta Della Monaca

Screening sviluppo comunicativo linguistico (colloquio per soli genitori) dedicato a bambini dai 2 ai 5 anni che:

Parlano poco

Dicono male alcune parole

Non fanno frasi lunghe

Bambini con problemi o sospette difficoltà di linguaggio generale

Bambini senza particolari difficoltà ma per semplice controllo e consulto

Screening prerequisiti, letto-scrittura, apprendimento (dedicato a bambini e genitori) (Dottoressa Nicoletta Della Monaca):

Bambini pre-scolari, ultimo anno di asilo, inizio delle elementari e bambini scolari (dalle elementari in poi)

Difficoltà varie nella lettura o scrittura

Difficoltà nella rielaborazione dei testi

Difficoltà nel campo logico

Bambini con problemi o sospette difficoltà nel campo logico

Bambini con problemi o sospetti generali negli apprendimenti

Check-up muscolare per la prevenzione e il trattamento di disturbi muscolo-scheletrici (dottor Antonio Gabriele e Eliana Carlino masso-fisio terapisti):

Lombalgia

Cervicalgia

Cefalea miotensiva