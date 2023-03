Sport Settima vittoria stagionale per il Cp Tuttauto Davitti Under 13 1 marzo 2023

Redazione Grosseto: Settima vittoria stagionale per la formazione under 13 del Tuttauto Davitti Circolo Pattinatori Grosseto, che ha espugnato, con il risultato di 7-2, la pista dello Skipper Beach Club Castiglione. I ragazzi di Stefano Paghi hanno fornito l’ennesima bella prestazione che consente di rimanere attaccati al gruppo di testa (sono saliti a 23, a due punti dal Viareggio), con l’obiettivo di cercare di conquistare un posto per la coppa Italia. La gara disputata al Palasport di Casa Mora s’è praticamente decisa nella prima frazione, nella quale i giovani biancorossi hanno messo a segno tre reti (doppietta di Turbanti e Cornacchini). Nella ripresa, nel giro di due minuti, sono arrivate le reti che hanno fatto volare il sul 5-0 il Davitti. I castiglionesi si sono avvicinati, ma Tonini e Cornacchini li hanno allontanati. Grandi protagonisti Cornacchini e Turbanti autori di tre reti. Alla festa ha partecipato anche Alessio Tonini.

SKIPPER CASTIGLIONE: Del Viva, De Salvatore, Nucci (1), Sforzi (1), Rosadini, Bagnoli, Mori. Allenatore Alberto Aloisi. DAVITTI GROSSETO: Sinjari, Conti; Tonini (1), Pucillo, Cornacchini (3), Boni, Turbanti (3), Civitarese. Allenatore Stefano Paghi. ARBITRO: Pier Paolo Montomoli. Rinviata al 12 marzo la gara degli under 11 tra Cp Papini e il Gamma Sarzana.

