Settembre scatenato: sul palco gli Shazami e Jacopo Martini Trio

Giovedì primo settembre concerto di Jacopo Martini Trio e sabato 10 Federico Russo e Francesco Mandelli con l'indie rock degli Shazami



Castiglione della Pescaia: Settembre per molti è la fine dell'estate, ma non per La Terrazza Bistrot che proprio per il mese della malinconia ha deciso di piazzare due live di alto livello musicale. Il palcoscenico è quello che ormai gli amanti della musica indie hanno imparato a conoscere, ovvero quello del Secret Garden (terrazza panoramica del bristot castiglionese). Lucine gialle penzolanti, cocktail da sorseggiare cullati da un'atmosfera tipicamente marittima, ma anche un piccolo spazio per ballare sulle note di grandi artisti contemporanei, il giardino segreto è inserito in questa cornice e è situato su uno dei più originali rooftop castiglionesi.

Si inizia giovedì 1 settembre con il concerto di Jacopo Martini Trio. Martini è uno dei più acclamati e riconosciuti interpreti della musica di Django, primo Italiano ad essere invitato al campus estivo “Django in June” come didatta e performer presso la Smith University di Boston. La sua ricerca musicale lo ha portato negli anni ad esplorare vari generi, dal be-bop all'universo della chitarra classica al jazz più moderno. Ha suonato e registrato con, tra gli altri: Angelo Debarre, Enrico Rava, Stefano Bollani, Tiziana Ghiglioni, Nico Gori, Franco Nesti, Emanuele Parrini, Adrien Moignard, Gonzalo Bergara, Benoit Convert, Tcha Limberger, Antonello Salis, Nicola Vernuccio, Raffaello Pareti, Gianluigi Trovesi, Stefano Cocco Cantini, Franco Cerri, Fabrizio Bosso, Lee Konitz, Tony Scott, Mirko Guerrini, Philip Catherine.

Il secondo concerto è sabato 10 settembre quando sul palco del Secret Garden saliranno Gli Shazami. Federico Russo e Francesco Mandelli AKA SHAZAMI si esibiranno per la prima volta a Castiglione della Pescaia, in un live dove sarà obbligatorio sudare scatenandosi al ritmo dell'indie rock. I due artisti, volti noti anche della tv a partire dalle passate esperienze su MTV, si divertiranno facendo divertire il pubblico presente. Quale miglior modo di salutare la stagione estiva se non con i concerti del Secret Garden?

Gli Shazami, ovvero Sacha e Joshua, dicono di essere due fratelli dall’inglese un po’ bizzarro: irriverenti, scanzonati e sempre con gli occhi coperti dagli occhiali da sole. Puro stile Gallagher. Uniti prevalentemente dalla passione per l’indie rock, dagli Strokes agli Arctic Monkeys, i due alter ego di Francesco Mandelli e Fede Russo suonano solo la musica che gli piace da più di dieci anni. I concerti iniziano alle 22, sono ad ingresso libero ma è consigliabile prenotare per accaparrarsi un tavolo disponibile 0564 933835.