Settebello Big Mat Bsc: vince gara tre per 7-0 contro il Senago

Tris di vittorie per i biancorossi del manager Cappuccini che mirano ai play-off



Grosseto: Tre vittorie fondamentali sono quelle ottenute dal Big Mat Bsc Grosseto contro il Senago. I biancorossi, imponendosi per 7-0 in gara tre allo stadio Jannella, risalgono la classifica e possono mirare alla qualificazione per i play-off. L’andamento del match ha visto la formazione di casa passare in vantaggio nel primo inning con Rodriguez Reyes, per poi replicare il tempo successivo Cappuccini. Nella quarta ripresa i biancorossi con Tiberi e Piccini portano il risultato sul 4-0. Infine, nel sesto inning, il Big Mat Bsc vola sul definitivo 7-0 con Scull, Tiberi e Piccini che conquistano casa base.

Si chiude così un weekend da incorniciare per la formazione biancorossa: prima vittoria, primo sweep e record di punti realizzati in poule scudetto.

Successione punti

Senago: 000 000 0

Big Mat Bsc Grosseto: 110 203 0

Battitori

Senago: Armigliati 5 (0/2, Franco 0/1), Riva 9 (0/3), Laise 6 (0/2), Pestana Guia 2 (1/3), Sheldon DH (0/2), Bellebono 7 (0/2), Baravalle 3 (0/2), Bellandi 8 (1/2), Leonesio 4 (0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (0/0), Diaz 6 (0/3), Rodriguez Reyes 4 (0/1), Scull Zayas DH (2/3), Backstrom 2 (0/3), Cinelli 9 (1/2), Pasquini Sweed 8 (0/3), Cappuccini 7 (0/2), Tiberi 3 (3/3).

Lanciatori

Senago: Marelli (L, 3.1 IP, 3 H, 4 R, 2 ER, 7 BB, 1 SO), Sheldon (2.2 IP, 3 H, 3 R, 3 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Artitzu (W, 6.0 IP, 2 H, 1 BB, 11 SO), Doba (1.0 IP, 1 BB, 1 SO).

Arbitro capo: Simone Menicucci - Arbitro 1B: Yuri Macchiavelli - Arbitro 3B: Michele Caringella

Foto di Noemy Lettieri