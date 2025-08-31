Sessismo online: Ceccardi e Sardone (Lega) denunciano il doppio standard delle colleghe del PD

Le leader della Lega evidenziano il silenzio delle esponenti democratiche su patriarcato islamico e minacce radicali, chiedendo coerenza nel contrasto alle violenze di genere

Bruxelles: «Abbiamo appreso che i nostri nomi e alcune foto, insieme a quelle di altre donne della politica e dello spettacolo, sono state inserite in un forum dove si commentano immagini rubate con toni squallidi. È l’ennesimo episodio di sessismo online che dimostra quanto il web sia popolato da frustrati che vivono di volgarità. Abbiamo già incaricato i nostri legali di valutare le azioni da intraprendere e confidiamo che le autorità intervengano per impedire che simili spazi continuino a prosperare.

Esprimiamo inoltre solidarietà a tutte le colleghe colpite, senza distinzione. Tuttavia, non possiamo tacere che quando siamo noi a ricevere minacce e insulti sessisti da parte di ambienti radicali ben noti, dalle colleghe del Pd non arriva mai – salvo rare eccezioni – alcuna parola di solidarietà. Questo silenzio, cui si aggiunge la costante omissione della misoginia e dei gravi reati connessi al patriarcato islamico, rivela un doppiopesismo intollerabile.

Servono coerenza e rispetto reciproco: la lotta contro sessismo, minacce e violenza contro le donne non può essere strumentalizzata a giorni alterni ma deve rappresentare un impegno comune e condiviso».

Lo dichiarano le europarlamentari della Lega Susanna Ceccardi e Silvia Sardone.