Sessantesimo Anniversario della Compagnia Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri Massetani

Massa Marittima: Il prossimo sabato 28 giugno, la Compagnia Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri Massetani celebrerà un traguardo importante: sessant’anni di storia, passione e tradizione.

Fin dalla sua fondazione, la Compagnia si è contraddistinta per un ambiente sano e stimolante, basato su lealtà, amicizia, correttezza e rispetto reciproco. Valori che, nel tempo, hanno permesso a generazioni di ragazze e ragazzi di crescere insieme, sviluppando non solo abilità tecniche ma anche un forte senso di appartenenza e amore per Massa Marittima.

«In questi sessant’anni - si legge nella nota -, abbiamo portato il nome della nostra città in tutta Italia, in importanti località in Europa e nel modo, contribuendo a farne conoscere la bellezza e la storia. I successi sportivi, i numerosi riconoscimenti conquistati nelle gare di bandiera e i legami costruiti con altre realtà italiane testimoniano il valore di un'esperienza unica nel suo genere.

Far parte della Compagnia significa entrare in una tradizione viva, che affonda le sue radici nel Rinascimento, quando l’arte della bandiera prende forma proprio in Toscana. Non a caso, nel 1966 siamo stati tra i fondatori della Federazione Italiana Sbandieratori (FISB), che oggi riunisce decine di gruppi in tutta la penisola, con migliaia di praticanti impegnati a custodire e innovare questa nobile arte.

Per festeggiare insieme questo importante anniversario, vi aspettiamo sabato 28 giugno: alle 17:30 partirà il corteo in costume storico, con la partecipazione di tutti gli attuali membri della Compagnia e di coloro che, in questi 60 anni, ne hanno fatto parte. Sfileremo per le vie del centro fino a Piazza Garibaldi, dove prenderà vita la festa.

La piazza sarà aperta a tutti: cittadini, amici, curiosi e appassionati; a cena poi, tutti insieme nel Chiostro di Sant’Agostino. Un’occasione per condividere un pezzo della nostra storia e guardare insieme al futuro, con la stessa passione di sempre».