Sessantacinquenne ferito in un incidente, portato al San Giovanni di Orbetello

Capalbio: Attorno alle ore 12:45 nel comune di Capalbio, sulla SS1 Aurelia nei pressi della frazione La Torba, i sanitari del 118 sono intervenuti per un incidente di auto. Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo di 65 anni. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale di Orbetello in codice 2. Sul posto ambulanza infermieristica Croce rossa Capalbio, vigili del fuoco e polizia. Seguici





