Servizio straordinario di disinfestazione, c’è l’Ordinanza

Vedi orari e zone



Orbetello: Ordinanza per la disinfestazione da chironomus plumosus emessa dal sindaco Andrea Casamenti, per il territorio comunale di Orbetello. Il trattamento adulticida – riveste carattere di provvedimento contingibile e urgente artt. 50 e 54 d. lgs 267/2000 in materia di salute pubblica.

Sarà la ditta Branca s.r.l. che attesta la necessità di un intervento adulticida straordinario da eseguirsi nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio 2022 come di seguito indicato:

Dalle 00.00 alle 00.45 del 21/07/2022 Fonteblanda; -

Dalle 00.45 alle 01.30 del 21/07/2022 Albinia; -

Dalle 01.30 alle 04.30 Orbetello, Neghelli e Orbetello Scalo

Dato atto che l’intervento dovrà interessare le seguenti Aree:

Orbetello: Parcheggio mura di levante, Parcheggio mura di ponente, Piazza cortesini, Giardini chiusi, Parco delle crociere, Ex idroscalo;

Neghelli: Spiaggetta, Ex strada degli orti;

Orbetello scalo: Via Otto Marzo, Via Baghini; - Albinia: Piazza delle regioni;

Fonteblanda: Piazza Uccellina.

Queste le prescrizioni dell’Ordinanza:

Evitare di stazionare nella zona di trattamento ed in quelle attigue durante l’esecuzione del trattamento;

tenere chiuse porte e finestre di appartamenti/locali non tenere ad asciugare indumenti e biancheria all’esterno delle abitazioni;

provvedere a detenere gli animali domestici all’interno o comunque allontanarli e metterli al riparo;

provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;

provvedere a proteggere vasche ornamentali e fontane ove siano presenti pesci;

è necessario coprire con teli i giochi e gli arredi presenti all’esterno, oppure lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili;

provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e lavarli accuratamente prima del loro consumo.