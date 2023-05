Servizio Civile Universale, la graduatoria con i volontari che entrano a Grosseto

Arci Servizio Civile pubblica la graduatoria: otto volontari prenderanno servizio in città



Grosseto: Si è conclusa nei giorni scorsi la lunga procedura di selezione dei volontari del Servizio civile universale che hanno partecipato ai bandi promossi da Arci servizio civile. Alla Fondazione Il Sole e all’Associazione grossetana genitori bambini portatori di handicap (Aggbph) sono stati assegnati 8 ragazze e ragazzi, che svolgeranno il proprio servizio civile nell'ambito del progetto comune ai due sodalizi denominato “Percorsi di Autonomia”.

Formalmente alla Fondazione il sole sono stati assegnati sei volontari, mentre all'Aggbph ne sono stati attribuiti due. Il progetto comunque è unico e ha come obiettivo quello dell'inclusione delle persone con disabilità psichica intellettiva e relazionale, nel senso che ogni persona con disabilità avrà l'opportunità di un inserimento nella propria comunità in termini stabili e funzionali. Indipendentemente dai limiti e dagli ostacoli oggettivi e soggettivi, con l'obiettivo di promuovere il benessere sociale e rendere effettiva la partecipazione a varie occasioni di vita comunitaria.

«Nonostante L'obiettivo che ci eravamo dati fosse quello di avere 10 volontari - spiegano i due presidenti Massimiliano Frascino (Sole) e Marco Scandroglio (Aggbph) - siamo molto contenti del risultato raggiunto. Negli ultimi anni, infatti, i bandi del servizio civile hanno visto progressivamente calare la partecipazione dei giovani, con una grande difficoltà da parte del terzo settore ad individuare i volontari richiesti. Al nostro bando hanno complessivamente risposto 12 giovani, tre dei quali non si sono presentati al colloquio di selezione, con una ragazza risultata idonea ma non selezionata. Non vediamo l'ora di accoglierli e di renderli partecipi delle nostre attività».

Salvo novità dell'ultimo momento ragazze e ragazzi del servizio civile prenderanno servizio giovedì 25 maggio, iniziando dalla formazione generica per poi approcciarsi a quella più specifica relativa alle attività di Fondazione e associazione.