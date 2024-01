Servizio civile con la Pubblica assistenza di Cecina

12 posti per ragazzi dai 18 ai 28 anni. Domande entro il 15 febbraio



Cecina: E’ aperto il bando per diventare operatore volontario di Servizio Civile Universale con la Pubblica Assistenza di Cecina. Un’occasione per dodici ragazzi dai 18 ai 28 anni che potranno fare un’esperienza di un anno, per un impegno di 25 ore settimanali e un rimborso mensile di 507,30 euro.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online con Spid sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14 di giovedì 15 febbraio.

I dodici posti sono riservati al progetto Assistenza Soccorso Pisa e Livorno 2023 che ha come obiettivo principale “quello di favorire l’accesso ai servizi e alle cure primarie a quella parte di popolazione che, nonostante l’impegno degli enti pubblici, non vede pienamente garantito il diritto alla continuità assistenziale”. Gli operatori volontari, dopo essere stati debitamente formati, potranno ricoprire il ruolo di accompagnatori per i trasporti sociali (disabili, dializzati, radioterapie, etc), soccorritori per trasporti di emergenza e di urgenza (abilitati BLS - Basic Life Support) e addetti al centralino.

“Si tratta di un’occasione per i tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni per fare una scelta consapevole che cambia la vita. Un modo per confrontarsi con il mondo del lavoro - spiegano dalla Pubblica Assistenza di Cecina - un’esperienza che cambierà la loro vita e quella degli altri. Potranno conoscerete nuovi amici e provare a immaginarsi da grandi”.