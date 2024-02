Servizio civile a Festambiente, il tempo sta per scadere

Per presentare la domanda c'è tempo fino al 15 febbraio

Rispescia: Il tempo per partecipare al bando per svolgere un anno di servizio civile universale a Festambiente, la storica sede di Legambiente in cui ogni anno nel mese di agosto viene organizzato il festival nazionale dell’associazione ambientalista, sta per scadere. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 15 febbraio.

Un’occasione unica nell’ambito della quale, per dodici mesi, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni avranno la possibilità di partecipare attivamente alla transizione ecologica, mettendo a servizio della causa ambientalista competenze e passione. Un’occasione imperdibile per partecipare in prima persona alle battaglie in difesa dell’ambiente, acquisire competenze per costruire percorsi sostenibili nel territorio, sentirsi parte di una comunità e prendere parte ad azioni finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del bene comune.

Il progetto proposto dall’associazione ambientalista è “SOSTE – La SOSTenibilità al cEntro”, un percorso che ha come obiettivo generale la promozione di un modello di sviluppo sostenibile del territorio, valorizzando le buone pratiche ambientali ed ecologiche e i corretti stili di vita, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini come contrasto ai cambiamenti climatici, preservando il capitale naturale, favorendo lo sviluppo della coscienza ecologica e concorrendo al raggiungimento dell’obiettivo 15 dell’Agenda 2030 “proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre”. Un percorso che promuove la tutela del territorio attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione e accrescimento della coscienza ecologica dei cittadini e delle istituzioni oltre all’orientamento e all’affiancamento agli attori territoriali per sostenere scelte ecologiche e un utilizzo sostenibile delle risorse.

“Anche quest’anno – ha dichiarato Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente – il Servizio Civike offre a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni di essere protagonisti del cambiamento. I giovani sono la chiave di volta per accelerare il cammino della transizione ecologica. Svolgere il servizio civile universale a Festambiente è indubbiamente un’occasione per essere protagonisti di un cambiamento storico e sociale. Le attività in cui impegnarsi saranno moltissime e tutte interessanti, dalle iniziative di sensibilizzazione di cittadine e cittadini alle campagne nazionali e internazionali come Puliamo il mondo e Clean up the Med, passando dalla partecipazione alle fasi organizzative di convegni, congressi e momenti divulgativi e dall’imperdibile Festambiente, ormai punto di riferimento estivo per tutto lo Stivale sul fronte degli eventi.”

I posti disponibili sono solo quattro. Tutte le info su: www.arciserviziocivile.it/toscana/progettiscn. Per dubbi o domande è possibile scrivere a grosseto@ascmail.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3899135040.